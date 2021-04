Christina Aguilera celebra los 20 años de 'Lady Marmalade': "Las mujeres quieren ser dueñas de su sexualidad"

"Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?". ¿Cuántas veces hemos escuchado o usado esta frase tan instalada en nuestra memoria musical? Ya han pasado 20 años desde que Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim y Mýa nos sorprendieron con la versión más canalla de Lady Marmalade, rodeadas de glitter al extremo, una estética burlesque, lencería y bisutería de lo más provocativas, corsés imposibles y una actitud que nos deslumbró.

La idea de esta colaboración explosiva surgió del presidente de la discográfica A&M Records, que ya había destacado con la producción de varias bandas sonoras de éxito, entre las que destacan Pretty Woman o Bocados de realidad. Se reunió con el hombre indicado, Baz Luhrmann, el director que estaba gozando de la mayor de las popularidades después de Romeo + Juliet, la película de 1996 que protagonizaron Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Ambos cerraron una nueva versión de Lady Marmalade, el éxito de Patti Labelle de mediados de los 70, pero con un puñado de divas del pop y un videoclip a la altura.

La canción se lanzó como el tema principal de la película Moulin Rouge!, pero desde el principio fue mucho más que eso. Se convirtió en un tema que daba poder a las cuatro protagonistas, que hacía que cada una de ellas brillara con su estilo propio. Además, servía para que cada una de ellas reclamara su lugar como mujeres completamente sexuales sin la necesidad de pedir disculpas. La innovadora colaboración se convirtió en un éxito viral, incluso antes de que los éxitos virales fueran considerados como tal.

Las protagonistas de este pelotazo recuerdan dos décadas después cómo surgió y se creó para Cosmopolitan. Mýa reconoce que cuando la llamaron para participar, lo hicieron para otorgar al tema de un mayor atractivo multicultural. "Lady Marmalade incluye todos los géneros, razas y edades. Pink tenía más del rock and roll y el aspecto alternativo. Christina tenía pop. Yo tenía el R&B, el hip-hop. Kim fue rap todo el tiempo. Missy era una animadora en toda regla, y Patti LaBelle, es como una madrina para nosotros y simplemente una mujer llena de sabiduría", dice en la publicación.

Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, Pink - Lady Marmalade (Official Music Video)

A principios de 2001, las cuatro mujeres grabaron sus voces por separado en un estudio, y no fue hasta mediados de marzo cuando se encontraron cara a cara para la grabación del clip. Siempre hubo rumores acerca de la rivalidad que existía entre ellas, especialmente entre Christina Aguilera y Pink. Sin embargo, la cantante de Stripped lo recuerda como una gran experiencia. "No hubo drama en absoluto cuando estábamos juntas en ese escenario. Teníamos todas nuestras zonas, nuestro propio lugar como artistas. Todos fuimos súper profesionales. Creo que el objetivo general era ir a lo grande o no hacer nada", dice. El mismo mensaje lanza Mýa, que recuerda la colaboración como cargada de sororidad: "El momento fue muy enriquecedor, porque las mujeres generalmente se enfrentan entre sí, especialmente en el entretenimiento. No hubo nada de eso, que yo recuerde. Realmente se trataba de unirnos, ser mujeres y expresarnos como seres sexuales".

Este tipo de producciones ayudó en gran medida a otorgar un nuevo punto de vista a la imagen de la mujer como dueña de su imagen y de su sexualidad. Así lo recuerda Aguilera, como un punto de inflexión: "El mensaje fue asombroso, porque toda mujer quiere sentirse bien en su propia piel. Toda mujer quiere ser dueña de su sexualidad, tanto si quiere ponerse un corsé como si no. Antes, ser sexualizada significaba que te etiquetarían, y ser dueña de tu sexualidad significaba que te avergonzarían llamándote puta", dice la artista.

Dos décadas después del lanzamiento de Lady Marmalade, sus protagonistas no se olvidan de lo que supuso para ellas, y Christina Aguilera, Mýa y Pink no han dejado pasar la oportunidad de publicar sus recuerdos en las redes sociales para celebrar el aniversario de un tema tan especial en sus carreras.