Isaac (La isla de las tentaciones) confirma su relación con Lucía publicando un beso

Isaac Torres, más conocido como el Lobo de La isla de las tentaciones, ha confirmado con imágenes que, más allá de tratarse de un rollo de una noche, su relación con Lucía, la exparticipante del reality y expareja de Manuel, se ha ido afianzando desde que solo hace unas semanas Marina confirmó su ruptura con él.

Isaac y Marina se enamoraron en República Dominicana y aunque ella entró al reality de Telecinco con pareja y salió sola de forma oficial, ambos continuaron con una relación fuera del formato que incluso llevó a la de Sevilla a trasladarse a Barcelona para compartir casa con Isaac.

Pero algo más de seis meses después de haber abandonado La isla de las tentaciones, y tal y como narró Marina en los últimos debates del programa de Mediaset, su relación con Lobo se acabó y fue entonces cuando entró en juego Lucía, otra de las participantes de la isla que durante su experiencia en el formato entabló una relación de amistad con ambos.

La expareja de Manuel, tal y como han contado en los distintos debates finales, habría revelado a su compañera y amiga en el concurso, Marina, que, desde que los tres abandonaron la isla ella no había dejado de pensar en el que ahora era pareja de la sevillana y que creía que sentía algo por él.

En ese momento, tal y como relató Marina, se produjo un distanciamiento entre ellas y después de que Marina y Lobo pusieran punto y final al a su relación, el barcelonés y Lucía habrían empezado una relación que, aunque en un principio no parecía haber ido más allá de algo esporádico, ahora parece confirmarse. Y es que, Isaac no se ha cortado y ha subido a las redes sociales un video en el que se puede ver como él y Lucía se dan un apasionado beso en una afamada terraza de Jerez.

Isaac y Lucía besándose en Cádiz. / Instagram - Isaac Torres

Marina no ha tardado en reaccionar

La publicación de Isaac en Instagram ha corrido como la pólvora y su exnovia, Marina, no ha tardado en reaccionar. "Dentro de mis 1000 defectos tengo uno que es el peor, confiar ciegamente en las personas, es una pena la frialdad, crueldad y repugnancia que existe en el interior de muchas de ellas. Nunca me arrepentiré de nada, solo de haber estado tanto tiempo viviendo en un cuento, y no de hadas, de mentiras", ha publicado Marina en sus redes sociales.

La respuesta de Marina al beso de Lucía e Isaac. / Instagram Marina García

Sin embargo, este mensaje no podemos saber si este mensaje ha llegado a su exnovio y a su examiga, pues ninguno de los dos ha reaccionado a las palabras de Marina y por el momento, ni Marina sigue en Instagram a Lucía ni a Lobo ni ellos siguen a la cuenta de Marina.