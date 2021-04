Madonna apoya a Britney Spears en las redes: “Amo esta canción, amo a la chica que la canta”

Las mujeres que trabajan en la industria de la música han sido tradicionalmente expuestas a rumores y que apuntan a la rivalidad entre ellas. En el pop, los ejemplos de esta injusta práctica se multiplican, como las voces que enfrentaban a Britney Spears con Christina Aguilera o con Madonna. A veces como una forma de desprestigiarlas y otras, como una estrategia de marketing para conseguir que su nombre esté más presente en los medios de comunicación.

Madonna nunca ha dejado que estos rumores hagan mella, y siempre que lo ha considerado oportuno, ha mostrado su apoyo a la que muchas veces se la ha tratado como su heredera en la música. Ambas colaboraron en la canción Me Against the Music, un tema que formó parte del disco In the Zone de Britney Spears en 2003.

La reina del pop ha utilizado las redes sociales, en las que últimamente está más activa que nunca, para recordar a la que ha sido su compañera y amiga desde hace años. En ellas ha publicado un curioso y divertido vídeo que se basa en los deep fakes, una tecnología que permite editar fotos fijas para que parezca que se muevan y tengan vida propia.

En la publicación se puede ver a Madonna en la portada de su álbum más reciente, Madame X, cantando una de las canciones con las que conocimos a Spears, ...Baby One More Time. "Amo esta canción... Amo a la chica que la canta", escribe la cantante al lado de la imagen.

Muchos han aplaudido este gesto de Madonna, sobre todo después de una época complicada para su compañera. El post llega después del estreno de Framing Britney Spears, el documental que ha causado un enorme revuelo al tratar de forma directa la biografía reciente de la princesa del pop, en el que se denuncia la situación legal en la que vive, cuya custodia tiene su propio padre.