Algunas vidas dedicadas al rock merecen ser conocidas y contadas. Cada vez son más las biografías que llegan a nuestras manos de algunos grandes de la música, y es que sus apasionantes vidas podrían llenar páginas y páginas. De hecho, es un placer que lo hagan. Por eso, ya se ha anunciado una de las biografías más esperadas del rock: la de Brian Johnson.

Así lo ha anunciado el vocalista de AC/DC, a través de un comunicado. "He tenido algunas noches largas y buenas noches, días malos y muchos bueno. Pasé de niño de coro a cantante de rock 'n' roll, y ahora he escrito un maldito libro al respecto", dice en el mismo. Las vidas de Brian es el título de este nuevo libro que saldrá a la venta el 26 de octubre, y no podría tener un nombre más acertado, pues bien es sabido que los cantantes de rock están destinados a durar muchas vidas.

Johnson se incorporó a la mítica banda de rock en 1980, después de la trágica muerte de Bon Scott. El subtítulo de este libro de memorias da aún más información sobre lo que nos podremos encontrar dentro: 'AC/DC, yo y la creación de Back in Black'. Este fue el primer álbum en el que participó con la banda, que es uno de sus grandes éxitos de todos los tiempos.

Brian Johnson, el líder de AC/DC, anuncia su libro de memorias

En 2016, Johnson se vio obligado a dejar la música por problemas de salud, después de que le fuera diagnosticada una pérdida de audición que le impedía continuar con la carrera. Este contratiempo hizo que la banda pidiera ayuda al cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, para poder terminar con la gira Rock or Bust, que en ese momento estaba llenando los estadios de todo el mundo.

Sin embargo, Brian Johnson sorprendió a todos años después, en 2020, cuando anunció que volvía a ponerse al frente de la banda, y llegaron al número 1 en varios países con su nuevo disco, el más reciente hasta la fecha, Power Up.