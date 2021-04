A veces ocurre que los finales nos dejan buen sabor de boca, y que nos quedamos con ganas de más, y eso mismo nos ocurre con el Nº1 en LOS40 de esta semana. El single de despedida de Take That, tras el anuncio de separación que los cuatro componentes que quedaban tras la marcha de Robbie Williams unos meses antes, está siendo un éxito total en Reino Unido y ahora lo es también aquí. Una original del 77 de los Bee Gees, que ahora en tan solo tres semanas en lista, ya es la canción más importante del país y nos sirve para decir con tristeza: "Bye, bye, Take That!"

"Bye, bye Take That! Hola, Kelly Family!": la lista de LOS40 hace 25 años

Aunque esta semana tenemos algunas emocionantes entradas en la lista, como son los nuevos sencillos de Héroes del Silencio, Enrique Iglesias, los americanos Green Day o Hootie & The Blowfish o los suecos Cardigans, nos fijamos en un grupo muy particular, que después de triunfar en Alemania y en gran parte de Centroeuropa, ahora llegan hasta España, y debutan en el puesto 34 de los Principales. The Kelly Family es una familia numerosa de músicos, que lleva un estilo de vida nómada y con influencias de estilo folk, que parece que está llamada a ser un éxito que ya se percibe con esta, su primera canción aquí, Roses of Red. En el videoclip le podremos conocer un poco más:

"Bye, bye Take That! Hola, Kelly Family!": la lista de LOS40 hace 25 años

El que fue último nº1 de George Michael, Jesus to a Child, deja esta semana la lista, pero lo hace con un récord en lo que va de 1996, y es que ha conseguido ser uno de los Principales durante 16 semanas.

Si sacamos la bola de cristal, podemos percibir buenos augurios, en forma de grandes subidas en lista, para dos canciones, la llena de feeling, Negrita, de La Unión, que sube 12 puestos, hasta el 2, y sobre todo, para ese tema instrumental del productor Robert Miles, llamado Children, que escala 17 posiciones y que está poniendo de moda el estilo Dream dentro de la música de baile.

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

Cada semana, actualizamos nuestra playlist para que disfrutes tanto como nosotros recordando los grandes números 1 de LOS40 que nos acompañaron hace 25 años. Puedes encontrarla en nuestra app oficial, solo tienes que descargártela y disfrutar con los temas que ya forman parte de nuestra vida.