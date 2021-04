Christina Aguilera avanza nuevos detalles de su próximo álbum en español

Después de veinte años, Christina Aguilera está dispuesta a complacer los deseos de sus fans españoles. Está más que lista para dar la bienvenida a un nuevo álbum en nuestro idioma después de haberlo hecho en el año 2000 con Mi Reflejo.

Lo cierto es que la artista va muy en serio con este proyecto. Tanto es así que la hemos visto con Beatriz Luengo y Rauw Alejandro, quienes parece que tendrán un puesto en la lista de canciones. Sea como sea, no es lo único que sabemos al respecto.

Tal y como ha desvelado nuestra protagonista en una entrevista con Health, el lanzamiento de su segundo disco en español es muy real. Aunque no es lo único en lo que está trabajando. "Estoy trabajando simultáneamente en mi disco en inglés y el que sigue a mi primer álbum en español —de hace 20 años", señala.

Christina, además, asegura que es muy "perfeccionista", por lo que quiere dar lo mejor de ella misma en esta nueva etapa. "Estoy re-inspirada y he reconectado conmigo. Me he enamorado de la música de nuevo, algo que es importante decir, habiendo dedicado toda mi carrera a la música", concluye.

No hay duda de que la intérprete de Can't Hold Us Down está más que dispuesta a revolucionar a su ejército de fans de habla hispana con su voz. Y es que aunque ya lo hizo hace dos décadas, esta vez sacará todo su arsenal para volver a conseguirlo. De hecho, ha demostrado que ha conseguido adaptarse a los nuevos tiempos en la industria, invitando a talentos de la nueva escuela a participar con ella.

De momento se desconoce cuándo verá la luz este nuevo proyecto, así como tampoco se ha desvelado su título. Pero no necesitamos saberlo para dar por hecho que no tardará en obtener posiciones importantes en las plataformas digitales. ¿Cuál será el primer avance de este proyecto? Y, lo más importante, ¿a quiénes te gustaría escuchar en su repertorio de canciones?