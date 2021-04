Jorge Javier Vázquez se mosquea con Carlota Corredera por llamarle en directo en ‘Sálvame’

En el último programa de Sálvame se vivió un momento tenso entre Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, aunque uno de ellos no estaba en plató. El omnipresente presentador, se tomó la tarde libre y se perdió la visita al programa de Roberto Liaño, expareja de Toñi Salazar de Azúcar Moreno, que asegura que ha mantenido "una relación a distancia" con Sylvia Pantoja.

Liaño explicó los mensajes subidos de tono que se intercambiaba con la sobrina de Isabel Pantoja y, además, explicó la opinión que la superviviente tiene sobre el presentador del reality en el que está concursando ahora. Según Liaño, Sylvia opina que Jorge Javier es “soberbio, falso, narcisista y chaquetero”.

Ante semejante declaración, Carlota Corredera no ha podido evitar llamar a su compañero para saber qué opinaba del tema. “Estás en directo, pero te voy a hacer una pregunta súper rápida. ¿Puedes hablar? Si no, corto", le decía nada más descolgar el teléfono.

"Bueno, regular. Dos minutos", respondía Jorge Javier que no dio detalles sobre lo que le tenía ocupado. "¿En dos minutos? Bueno, hacemos una cosa. Llámame tú cuando termines y te cuento lo que ha dicho Sylvia Pantoja de ti", le informaba Carlota.

Desconectando

"Uy, no. Estoy desconectando. Me da igual", respondía el presentador. "¿Te da igual? Bueno, entonces vale, si estás desconectando y te da igual, ya te enterarás cuando dejes de desconectar, pero que sepas que no es bonito", le ha advertido Carlota.

Jorge Javier no parecía muy contento con la llamada y así se lo hacía saber a su compañera. “Pero, escucha una cosa, si sabes que estoy desconectando, ¿para qué me haces esta put***? Es que estoy de vacaciones". le decía.

"Ya, pero es que no sabía desde cuándo", se defendía ella. "Pues, hija, si no voy hoy, ¿desde cuándo va a ser?", insistía Jorge Javier. Finalmente, la conversación ha terminado con una fría despedida de la gallega: "Vale, pues perdóname, adiós".

A Jorge Javier no le sentó muy bien que le llamasen ayer en directo en Sálvame #YoVeoSálvame pic.twitter.com/yZmoY5J2ws — Xavi Oller 📺 (@xaviioller) April 17, 2021

¿Hablarían después para limar asperezas?