‘Side by Side’ es la nueva canción en solitario de The8 (integrante de SEVENTEEN)

El 13 de abril, The8 presentó Side by Side, su nuevo sencillo en solitario. El cantante de origen chino cuenta en su nuevo tema una historia de amor no correspondido, con una canción lanzada en chino y coreano. El sencillo fue compuesto y escrito por The8 y BUMZU, con una participación de Bir$day (PRISMFILTER) en el proceso.

En el video musical, el integrante de SEVENTEEN hace varios intentos para sorprender a la persona que le gusta: pasos de baile (propios de un integrante de la performance line de su grupo), flores, y comida son algunas de las técnicas que utiliza en cantante para intentar llamar la atención de su crush, interpretada por la actriz y cantante Shin Su Hyun.

Como en toda historia de amor, nuestro protagonista tiene un grupo de amigos que están dispuestos a ayudarlo y, en el caso de The8, estos son 3 de sus compañeros de grupo. Jun, DK y Dino se encargan de convencer a su amigo de volver a intentar acercarse a la chica una vez más, pero para saber si su ayuda funcionó es necesario ver el video musical.

Side By Side es el tercer lanzamiento de The8 en solitario, y llega luego de su sencillo de 2019, titulado “Dreams Come True”, y su tema de 2020, “Falling Down”. Sin embargo, esta es la primera ocasión en que el artista muestra una canción en varios idiomas.

Este nuevo tema se une a la lista de canciones presentadas en 2021 de manera individual por los chicos de SEVENTEEN. En febrero, su compañero de grupo, Jun, lanzó sus sencillos “Crow” y “Silent Boarding Gate”; mientras que Hoshi, el líder de la unidad a la que ambos artistas chinos pertenecen, estrenó el 2 de abril su primer mixtape, titulado Spider.

Previo al lanzamiento de “Side by Side”, The8 participó junto a sus 12 compañeros en su primera aparición en The Ellen DeGeneres Show. Durante su participación, el grupo de Pledis Entertainment presentó “Hit”, el tema principal de su disco An Ode, lanzado en 2019. Además, SEVENTEEN habló sobre el mensaje detrás de su música durante un video detrás de escenas exclusivo.

Durante el video, los idols explicaron que el mensaje puede variar en cada canción, pero todos sus temas son hechos con sus fans, los Carat, en sus mentes.

El menor de los chicos, Dino, dijo que, personalmente, la música del grupo le da comodidad y calidez, por lo que es el mensaje que busca transmitir al público.