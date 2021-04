Lola Índigo y su necesaria reflexión sobre las mujeres y la edad

Mimi Doblas (Lola Índigo) ha dejado claro en el programa más reciente de la primera edición de The Dancer que es una firme creyente del hecho de que no existe una edad, ni un género, ni nada parecido cuando se trata de hacer una cosa que nos apasiona. En este caso, hablamos sobre bailar, pero puede aplicarse a casi cualquier concepto de la vida.

Todo ello porque la cantante, bailarina y coreógrafa decidió explicar de manera muy sencilla y directa en prime time lo que parece obvio y que sin embargo es más necesario que nunca recordar.

"A mí no me da la gana que cuando llegue a una edad me digan que no puedo hacer algo, porque si los tíos están ahí trabajando hasta los... y pico. Sí, ellos pasan casting y están hasta mucho más avanzada edad que nosotras. Eso tiene que cambiar, porque tú estás totalmente en forma para seguir currando en lo que te de la gana. Todos te admiramos porque eres la gran Sara del Pino, así que gracias por estar hoy aquí" explicaba Lola Índigo.

Mimi Doblas se refería desde su posición como jurado a la mencionada bailarina que durante años fue uno de los rostros visibles de espacios televisivos como Grand Prix. De hecho Sara ha sido maestra de muchas bailarinas que en su día descubrieron su pasión por la danza y el baile gracias a ella.

"Yo he estado en clase contigo y te conozco porque eres una de las de toda la vida. Tienes toda mi admiración solo porque es tan difícil ser mujer en la industria del entretenimiento en general". Una reflexión tan necesaria como acertada para reivindicar no solo el papel de la mujer sino también para romper esas barreras de la edad que la sociedad impone silenciosamente.

No es la primera ni será la última mujer del mundo del entretenimiento que denuncia esas limitaciones de edad y de género que tan frecuentes son en la industria del cine y de la televisión pero que parecen también muy extendidas en el baile. Y es que cuando algo nos apasiona: ¿por qué la edad tiene que ser un impedimento para disfrutar de ello?

Un aplaudido mensaje tras otro después de la reflexión de Mimi Doblas (Lola Índigo) sobre el acoso infantil.