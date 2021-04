Boy George da detalles sobre su nuevo biopic: ‘Karma Chameleon’

Se había anunciado hace casi dos años, pero pocos detalles más habían trascendido de la próxima película biografía que podremos disfrutar en el mundo de la música. La situación actual hizo que se paralizara la producción, pero ahora ya sabemos muchos más detalles sobre el biopic de Boy George. El que fuera vocalista de Culture Club ha publicado él mismo un vídeo en el que anuncia el estreno de Karma Chameleon, que es como se llamará la película, igual que su canción más conocida.

Tal y como él mismo comenta, el biopic se comenzará a filmar en el segundo semestre del año entre Londres y Bulgaria, y ya ha dejado caer algunos de los nombres que estarán presentes en él. Aún no ha desvelado quién será el actor que se encargue de interpretarlo, aunque ha dejado una pista que no sabemos si será verdad: "hay rumores de que Keanu Reeves se quiere sumar". En cualquier caso, lo que sí ha confirmado es que Danny Mays, conocido por las series Des y White Lines, será el que interpretará a su padre.

La película abordará los primeros años de George Alan O'Dowd, el nombre real del artista, desde su lugar en una familia de clase trabajada inglesa. Conoceremos las circunstancias del joven hasta su ascenso a la cima de las listas de éxitos en todo el mundo con su banda, Culture Club, en la década de los 80.

Uno de los detalles para tener en cuenta es que, para redondear la película, el drama contará con acceso completo a la biblioteca musical del cantante y del grupo con el que alcanzó la fama. De esta manera, no hay problemas con los derechos de autor al incluir las canciones, algo que siempre ha preocupado a la hora de llevar a los autores a la pantalla.

El biopic de Boy George está escrito y dirigido por Sacha Gervasi, que ha estrenado la película de HBO 'Mi cena con Hervé', sobre la vida del actor Hervé Villechaize, uno de los actores enanos más famoso del mundo, interpretado por Peter Dinklage. En la producción, se ha confirmado la figura de Kevin King Templeton, detrás de la quinta entrega de la franquicia de Rambo. Por otro lado, Boy George y Jessica de Rothschild van a ser productores ejecutivos.

Una vida polémica

La cinta contará la historia de George Alan O'Dowd, nombre real de Boy George, y su camino para convertirse en el líder de la banda inglesa Culture Club, con la que logró fama y reconocimiento, junto a éxitos como Do You Really Want to Hurt Me? o Karma Chameleon. Una banda que conjugó muy bien distintos estilos como el pop soul, la new wave y el reggae.

Su vida no ha estado exenta de polémicas: Boy George también luchó contra una fuerte adicción a la heroína, fue arrestado por posesión en 1986 y perdió a un amigo por una sobredosis en su propia casa. Como solista, Boy George publicó varios discos, y tuvo éxito con temas como The Crying Game de la película que lleva el mismo nombre.