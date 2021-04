Muere Don Gato, la mascota de Auronplay

Auronplay ha publicado en sus redes sociales que Don Gato, su mascota, ha muerto. La que ha sido su mascota durante los últimos 8 años ha muerto en un veterinario de Andorra, donde reside el youtuber.

Gracias a sus explicaciones en sus perfiles de redes sociales, el streamer ha relatado que el equipo veterinario que ha asistado al felino ha hecho lo que ha podido. Sin embargo, el felino no ha superado la enfermedad.

Estos datos los ha dado junto a una emocionante despedida que ha publicado en su Twitter:

Don Gato ha fallecido esta tarde, finalmente no ha podido superar la enfermedad. Estoy absolutamente desolado y a la vez lleno de rabia e ira. Hoy ha muerto una parte de mi. Gracias por estos 8 años, te quiero mucho. pic.twitter.com/kBT91d2197 — Auron (@auronplay) April 26, 2021

Con cuatro fotos de él, Auron ha dado la noticia abriéndose en canal a sus seguidores: "Estoy absolutamente desolado y a la vez lleno de rabia e ira. Hoy ha muerto una parte de mí". Con una despedida dedicándole un "te quiero mucho", terminaba el breve comunicado a sus seguidores.

Éstos, al ser fan de la personalidad del streaming, han visto mucho su mascota por su canal de YouTube. De hecho, llegó a tener vídeos dedicados íntegramente sobre él con su humor siempre presente.

Como es lógico, informó a sus seguidores hace unos días de su estado de salud: "Hoy he visto a Don Gato demasiado apagado y prefiero que esté en un lugar que esté vigilado por profesionales", decía en su canal de Twitch. De lo más responsable, aclaró en su directo que Don Gato no necesitaba "mimos", sino un médico.

Desgraciadamente, y aunque le dijo al veterinario que no escatimase en gastos si de curar a su mascota se trataba, Don Gato no ha podido superar la enfermedad y ha fallecido. Eso sí, Auron no ha dudado en incluir en su tweet los agradecimientos al veterinario, tan implicado con la mascota que ha llegado a llorar de impotencia con la noticia.

Sus colegas de profesión han mostrado sus respetos

Después de dar la noticia, sus compañeros de gremio se han volcado en sus respectivas redes y han querido dar sus respectivas condolencias. Entre muchos, TheGrefg le ha mandado todo su "apoyo y fuerza", y Luzu "un abrazo grande". Incluso la marca Ubisoft le ha querido dedicar un tweet de parte de todo su equipo.

Otros compañeros, como Ibai Llanos, han querido dedicar parte de su directo para decir unas palabras sobre el asunto. Después de mostrar sus respetos, ha criticado a toda esa gente que no comprende sentir dolor grande por la pérdida de un animal de compañía.

Por otra parte, sus seguidores también se han volcado con mensajes de apoyo. Unas muestras de cariño que seguro que el youtuber valora en estos duros momentos.