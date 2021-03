Las 10 mejores canciones de Selena Gómez

A día de hoy, Selena Gómez es toda una celebrity internacional. Estrella de la música, actriz, ícono de moda, productora de televisión y filántropa empedernida son algunos de los títulos de los que puede presumir en su currículum antes de cumplir los 30 años de edad. Una vida cuyos inicios incluyen una infancia difícil con problemas económicos que desaparecieron con su éxito precoz como chica Disney cuando tan solo tenía 10 años y que, posteriormente, ha estado marcada por capítulos como su enfermedad o la tan mediática ruptura con Justin Bieber.

En el terreno musical, la carrera de Selena Gómez ha vivido su madurez artística de la mano de la personal. Desde sus canciones para series como Los magos de Waverly Place, que le catapultó a lo más alto de la fama, hasta su último EP completamente en castellano, Revelación, con el que rinde homenaje a sus orígenes. Entre medias, tres álbumes de estudio en solitario y otros tres con la banda Selena Gomez & the Scene la han consagrado como un ídolo millennial a través de canciones con las que ha descrito sus sentimientos y su propia evolución personal.

Su nombre, en honor a la cantante Selena Quintanilla, ya vaticinaba la súper estrella en la que llegaría a convertirse. Un crecimiento como artista que desde LOS40 repasamos a través de 10 canciones con las que conocer la faceta de cantante de Selena Gómez.

1. Tell Me Something I Don't Know de la película Another Cinderella Story (2008)

Una Cenicienta en versión moderna era la trama principal de esta película, la cual Selena Gómez protagonizó además de poner voz a la canción principal de su banda sonora. Tal fue el éxito de este tema, junto con Selena Gomez & The Scene, que lo incluyeron en su álbum debut Kiss and Tell.

Selena Gomez - Tell Me Something I Don't Know / YouTube / YouTube

2. Naturally (2009)

Fue el primer gran éxito musical de Selena Gómez a nivel internacional más allá de sus experiencias con la Factoría Disney. Una canción fresca y divertida con tendencias electropop acorde con la adolescencia de la artista, que por aquel entonces tenía 17 años.

Selena Gomez & The Scene - Naturally / YouTube / YouTube

3. Love you like a love song (2012)

Probablemente una de las más populares de toda la discografía de Selena Gómez en la que habla de cómo son los comienzos de un nuevo amor. Razón por la que muchos atribuyen a Justin Bieber como inspiración de este tema, sobre todo, teniendo en cuenta que por aquel entonces su romance estaba comenzando. Quién iba a decirles que se convertiría en uno de los más sonados del universo pop y que su sombra les perseguiría años después de haberle puesto punto y final.

Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song / YouTube / YouTube

4. Come and get it (2013)

Forma parte de su primer álbum como solista, llamado Stars Dance y además de convertirse en todo un éxito en el aspecto musical, su videoclip recibió múltiples aplausos. Toda una declaración de intenciones: Selena Gómez ya era oficialmente mayor.

Selena Gomez - Come & Get It / YouTube / YouTube

5. The Heart Wants What It Wants (2014)

Corría el año 2014 cuando Selena Gómez lanzó su recopilatorio For You, en el que también se incluye una canción junto a Selena Quintanilla, a quien le debe su nombre. Esta canción con toques R&B formaba parte del disco como uno de los temas inéditos y no faltaron quienes encontraron una relación directa entre el single y su, ya por aquel entonces, exnovio Justin Bieber.

Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants (Official Video) / YouTube / YouTube

6. Good for you (2015)

Con un ritmo mucho más calmado que en ocasiones anteriores y un videoclip intimista que solo contaba con su presencia, Good for you aparece como una de las imprescindibles de su álbum Revival con la colaboración del rapero A$AP Rocky. Un álbum totalmente marcado por su ya mencionada ruptura sentimental. Esta fue además una de las canciones que más éxito cosechó en Centroeuropa.

Selena Gomez - Good For You / YouTube / YouTube

7. Bad Liar (2017)

Después de haber tenido que enfrentarse a sus problemas de salud a causa del lupus, enfermedad por la que tuvo que someterse a un trasplante de riñón, Selena Gómez regresó a la música. Todo en un momento en el que todo lo que tocaba lo convertía en oro y podía presumir de ser la persona con más seguidores en Instagram. En esta ocasión se volvió a relacionar la canción con la vida amorosa de la artista, en este caso con The Weeknd.

Selena Gomez - Bad Liar / YouTube / YouTube

8. Back to you (2018)

Con este título Selena aborda otro de los aspectos más exitosos de su vida: su faceta como productora cinematográfica. Y es que, por si aún no lo sabía, ella es quien está detrás de la serie 13 reasons why, en español, Por trece razones. Una ficción que nace para concienciar sobre la salud mental de los jóvenes abordando temas como el suicidio y que puedes encontrar en Netflix.

Selena Gomez - Back To You / YouTube / YouTube

9. Taki Taki (2019)

Uno de los mayores éxitos musicales de toda la carrera de Selena Gómez aunque, a decir verdad, el mérito no es únicamente suyo. DJ Snake firma esta conocidísimo single en el que también participaron Ozuna y Cardi B. Aquí comenzó el acercamiento de Selena a los ritmos latinos que, más tarde, continuarían con canciones como I can’t get enough en ese caso, con J. Balvin.

DJ Snake - Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B (Official Music Video) / YouTube / YouTube

10. Lose you to love me (2020)

Fue la carta de presentación de su ansiado álbum Rare. Una canción con la que hablaba por primera vez y sin tapujos sobre cómo le afectó al autoestima la eterna historia con Justin Bieber, a la que dio carpetazo definitivo con esta melodía, la cual acompañó por un elegante videoclip en blanco y negro. Por si quedaba alguna duda de que Selena Gómez había aprendido que lo más importante era quererse a sí misma su segundo sencillo fue Look at her now, mucho más bailable.

Selena Gomez - Lose You To Love Me (Official Music Video) / YouTube / YouTube

Bonus Track: De una vez

La carta de presentación del que será su cuarto álbum y el primer tema de su carrera íntegramente en castellano. Una letra liberadora y un videoclip repleto de simbolismos acompañan a la artista en un estético videoclip, repleto de referencias a la cultura latina.

Selena Gomez - De Una Vez (Official Video) / YouTube / YouTube

Una lista de éxitos que seguramente continuará creciendo o, al menos, eso esperan todos sus fans con los dedos cruzados después de que Selena haya insinuado que podría retirarse de la música si su próximo álbum, el cuarto de sus carrera en solitario, no tiene la buena acogida que espera.