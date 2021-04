Colette, el corto ganador del Oscar 2021 que ha hecho historia en los videojuegos

La industria de los videojuegos y la del cine caminan desde hace algunos años con caminos que van convergiendo ocasionalmente y que se retroalimentan. Taquillazos, nuevas franquicias y premios como ha demostrado la reciente ceremonia de entrega de los Premios Óscar 2021. Colette, el corto ganador de la estatuilla de este año ha hecho historia en el sector de los videojuegos.

En un momento trascendental para el entretenimiento, este documental producido por Respawn Entertainment, un estudio de Electronic Arts, y Oculus Studios ha ganado un Oscar al Mejor Corto Documental en la 93ª edición de los Premios de la Academia marcando la primera vez que una compañía de videojuegos ha sido nominada y premiada con un Oscar.

Colette está dirigido por Anthony Giacchino y fue originalmente presentado en Medal of Honor: Above and Beyond, una experiencia de RV inmersiva que pone a los jugadores en la piel de un soldado durante la Segunda Guerra Mundial.

El corto sigue el viaje emocional de una antigua luchadora de la Resistencia francesa de 90 años que viaja a Alemania por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, y con la importancia de querer que esta historia se vea, el documental también se puso a disposición para su transmisión a través de The Guardian a finales del año pasado.

El corto documental acompaña a Colette Marin-Catherine, uno de los últimos miembros vivos de la Resistencia francesa, en su regreso a Alemania por primera vez en 74 años. Colette se había negado a pisar el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero eso cambió cuando una joven estudiante de historia llamada Lucie entró en su vida y la animó a visitar el campo de concentración donde los nazis mataron a su hermano.

Colette se estrenó en festivales y en cines antes del lanzamiento de Medal of Honor: Above and Beyond, ganando numerosos premios, entre ellos el de la clasificación para el Oscar en el Festival de Cine Documental de Big Sky y en el Festival Internacional de Cine de San Luis.

Medal of Honor: Above and Beyond está disponible para las plataformas Oculus Rift y Steam y ofrece una de las experiencias de RV más profundas disponibles hasta la fecha. Los jugadores se verán inmersos en una campaña para un solo jugador cargada de emociones, en modos multijugador totalmente realistas, en una poderosa narración de la historia por parte de veteranos y héroes de la icónica Galería de la franquicia y mucho más. Medal of Honor: Above and Beyond es una experiencia auténtica y fiel a la época que arroja luz sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, combinando el cine y los videojuegos en una versión revolucionaria del entretenimiento interactivo.