Kerem Bürsin y Hande Erçel (Love is in the air) comparten unas románticas fotos que... ¿confirman su amor?

¡Hay novedades sobre la relación que existe entre Hande Erçel y Kerem Bürsin! La pareja más querida de la ficción turca, la formada por los personajes de Eda Yildiz y Serkan Bolat en la serie que emite Telecinco, Love is in the air, podría haber dado el salto a la vida real.

Los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel aseguraron hace solo unas semanas que si había novedades en su relación —que hasta el momento, según sostenían, era solo una bonita amistad—, lo anunciarían a la prensa. Y ahora, solo unos días después, han dado un paso adelante y han decidido publicar en las redes sociales unas románticas fotos que, a falta de confirmación verbal oficial, bien podrían indicar que se han enamorado.

Los actores, que según habían señalado los rumores, habían viajado a Maldivas para pasar una vacaciones juntos y tranquilos, han subido cada uno a sus redes sociales fotos del otro que no han dudado en acompañar de bonitas palabras, tal y como ha recogido la prensa.

El actor, que ya había dedicado varios piropos públicamente a su compañera de rodaje en la serie que en nuestro país emite Telecinco, ha confirmado que, efectivamente, tal y como apuntaba la prensa turca, se encuentra en Maldivas junto a Hande y lo ha hecho a lo grande.

El storie que subió Kerem Bürsin. / Instagram

Bürsin ha subido a Instagram stories una fotografía en la que puede verse la silueta de la joven actriz sentada a la orilla del mar y la ha acompañado de unas preciosas palabras: "Una vista maravillosa, en un lugar hermoso con una mujer hermosa", publicó el intérprete etiquetando también al resort de Maldivas en el que han estado alojados.

El gesto fue recíproco

Pero la historia no acabó ahí. La actriz quiso devolver el piropo a su compañero y subió una fotografía en la que podía verse a Kerem de espaldas paseando por una preciosa playa de la isla de Maguhdhuvaa, la isla de Maldivas en la que se encuentra el complejo hotelero en el que se hospedan, y la acompañó de un mensaje muy romántico aunque algo enigmático. "And you, the B", escribió Erçel en su storie dejando a entender que el actor podría ser "lo mejor" o "lo más bonito" del paraíso en el que han pasado unos días de vacaciones.

El storie que subió Hande Erçel. / Instagram

¿Será esta su manera de confirmar su amor? ¡La verdad es que es muy romántica!