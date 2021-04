Nicki Nicole se une a dos referentes urbanos en ‘Tu Fanático’

Nicki Nicole ha irrumpido en la escena de la música urbana para hacernos vibrar con sus canciones. Después de triunfar en las listas de éxitos con temas como Colocao, Años Luz y Diva, entre otros, la argentina se ha propuesto seguir llenando nuestro 2021 de nuevos hits.

Lo último que escuchamos fue No Toque Mi Naik junto a Lunay, que ahora ha presentado a Estados Unidos en el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. ¡Los éxitos le llueven! Pero no es el único que va a presentarnos próximamente.

Nicki se ha unido a Pedro Capó y De La Ghetto en el rémix de Tu Fanático, el tema que presenta el primero de ellos. Así lo han anunciado en redes sociales. "A romper", añade nuestra protagonista en la publicación. Y es que con semejante unión de voces, nada puede salir mal.

Lo mejor de todo es que esta tan esperada colaboración verá la luz el próximo 29 de abril. ¡No queda nada para escucharlo!

Pedro Capó presentó la versión original de Tu Fanático en septiembre de 2020 con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio Munay. De momento se desconoce en qué se convertirá esta emocionante balada, aunque estamos seguros que será un éxito.

Nicki Nicole no deja de cumplir sueños. Además de asistir a una fiesta de Messi y de viajar por todo el mundo, la argentina se ha unido a algunas de sus influencias musicales en sus proyectos. Esto le ha permitido aprender de todos ellos, aunque ellos también han conocido los nuevos sonidos de la escena gracias a su talento.

Sea como sea, nosotros estamos más que dispuestos a seguir disfrutando de los aprendizajes de nuestros artistas favoritos a través de sus canciones.