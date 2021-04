Lil Baby y Megan Thee Stallion son una fusión frío-calor en ‘On Me Remix’: ¡Mira el videoclip!

Lil Baby y Megan Thee Stallion sorprendían al mundo con el Remix de On Me que respondía con tres millones y medio de visualizaciones en apenas 14 horas de su salida (y subiendo). El rapero fichaba a la vocalista femenina para transformar su sencillo de diciembre de 2020 que ya fue una bomba a nivel de reproducciones él solito: en Spotify goza de 89 millones de reproducciones. Pero una voz femenina tan potente como la de Stallion nunca resta a un tema como este.

El videoclip, dirigido por Mike Ho es una apuesta a la fusión de frío-calor: Lil Baby empieza entre bloques de hielo enormes con diosas de las nieves a su alrededor, mientras que Megan Thee Stallion empieza sus versos subida a un volcán y luciendo un conjunto de látex. “If he act up I don't give a f---, I'm a rich bi---/ I'll be da--ed if a n---a have me cryin' in the whip/ Make a move/ Baby, you know what to do”, canta ella.

A pesar de las desorbitadas visualizaciones, los fans de Lil Baby no están 100% satisfechos con la elección. Algunos de los comentarios que se pueden leer vía Twitter destacan que "no necesitaban esa colaboración", que "ya estaba bien sin su aportación", alegando que "solo lo hace por las visitas". Parece que su fandom esperaba una apuesta más arriesgada, ¿tal vez una promesa nueva en el terreno?

Este proyecto es un as en la manga de la rapera que hace pocos días anunciaba vía redes sociales su retirada de self-care. “¡Megan Thee Stallion se está recargando! Debido a las demandas del estilo de vida Hot Girl, (Meg) ahora ha entrado en un período de regeneración para prepararse para lo que sigue. En su ausencia, la gerencia administrará todas las publicaciones en las redes sociales en nombre de Thee Hot Girl Coach. Thee Hotties lideran una valiente // RESISTENCIA en anticipación al regreso de su CAPITANA INTRÉPIDA!”, comunicaban.

Este remix supone un alivio para sus seguidores porque, aunque ella esté descansando de forma indeterminada, la reina del rap no les ha dejado sin entretenimiento. ¿Tendrá más proyectos en la recámara?