Jesy Nelson anunciaba a finales del pasado año su abandono de Little Mix. Una marcha que conmocionó a la girlband y a todxs sus seguidorxs por alguno de los detalles que la propia artista confesó a través de sus redes sociales en el comunicado oficial.

La artista quería superar una serie de problemas de salud mental que habían sido motivados por el trabajo dentro de la girlband y de los que ahora hemos conocido más detalles en la primera entrevista que ha concedido tras su marcha.

Ha sido en las páginas de la revista Cosmopolitan UK en la que Jesy Nelson ha mostrado una nueva parte de su vida en la que ha ganado en autoconfianza y en la que deja frases para la posteridad como la que abre esta noticia: "No sabía que podría ser así de feliz".

"Creí cuando estaba en el grupo que lo normal era sentirse como me sentía. Y como me sentí así durante 10 años pensaba que simplemente era la vida. Pero desde que lo dejé, me siento libre. No me levanto con ansiedad pensando que tengo el rodaje de un videoclip y que necesito morirme de hambre. O que necesito hacer una dieta extrema para parecerme a las otras 3 chicas. Eso me estaba consumiendo" ha explicado a la revista.

Ya en su documental había dejado pistas sobre el ciberacoso que sufrió mientras formaba parte del grupo. Algo que asegura le sigue sucediendo pese a haber pasado medio año de su abandono: "Incluso ahora me siguen comparando con ellas (Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock). Es horrible cuando hay algo que no te gusta de ti misma y miles de personas inciden sobre ello cada día. Pero al menos ahora me siento yo misma. Cuando miro hacia atrás siento que no era yo y no puedo creer lo miserable que me sentía".

Durante la entrevista, Jesy Nelson asegura que el momento exacto en el que decidió que iba a dejar Little Mix fue durante el rodaje del videoclip Sweet Melody: "Yo era la más grande de las 3 y eso es algo que rara vez pasa en una girlband. Así que me clasificaron como la obesa, la gorda. El último vídeo que hicimos fue el momento decisivo. Estábamos en confinamiento y era la primera vez que tenía tiempo para estar en casa con la gente que quiero. No podía sentirme más feliz y no me dí cuenta hasta que tuve que volver al trabajo. Entonces me convertí en otra persona, con ansiedad. Siempre que teníamos que rodar un vídeo me ponía sobre mí misma una tremenda cantidad de presión para intentar perder peso. Tenía miedo de aparecer de espaldas a la cámara. Y si no me veía como quería se hacía muy duro ponerse y actuar".

Una experiencia terrible según la explica en sus propias palabras la intérprete británica: "El día del vídeo tuve un ataque de pánico en el set poruqe no me gustaba cómo aparecía en el vídeo. Era durísimo intentar ser feliz y disfrutar. Miré a las otras tres y parecían estar teniendo el mejor día de sus vidas. Me sentí celosa porque yo quería sentirme así y disfrutarlo porque la música es mi pasión. Tener este sueño y no poder disfrutarlo por cómo me veía, sabía que no era normal".

Jesy Nelson ha explicado que su decisión supuso el final de su carrera con Little Mix pero no el final de su carrera musical y que ha vuelto a encontrarse a sí misma en el estudio de grabación: "Algo que es muy bueno para mi salud mental. Nunca dije cuando anuncié mi salida de la banda que no iba a volver al foco mediático o a actuar otra vez. Dije que dejaba la girlband porque no podía soportar la presión de estar en una girlband."

La cantante asegura a la publicación que artistas como Zayn Malik o Rag'n'Bone Man se han dirigido a ella para agradecerle el hecho de tomar esa decisión y mandar el mensaje a miles de adolescentes que no tienen por qué hacer algo que les hace infelices por el mero hecho de tener éxito.