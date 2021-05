La razón por la que Beth abandonó el grupo de Whatsapp de OT2 y con la que te vas a sentir identificadx

Beth recordaba hace unos días su paso por la segunda edición de Operación Triunfo y cómo eso le marcó la vida. Una circunstancia que le dio la fama y que sigue recordando de manera muy positiva pese a algunos de los sinsabores que siguieron a su éxito en aquel talent show. Porque además de dejar Dime en un cajón durante 18 años, la artista catalana ha confesado que hace un par de años abandonó el grupo de Whatsapp que tenía con sus excompañeros.

El motivo lo explica la propia solista durante la entrevista para FormulaTV y es tan sencillo y tan simple que te vas a sentir completamente identificado con ella. Porque ¿quién no se ha sentido incómodo cuando un contacto empieza a enviar contenido que no pinta nada?

La historia de siempre: alguien te añade a un grupo de padres del colegio o de ex compañeros de un talent show de audiencias millonarias. Y en lugar de hablar de los deberes o las tutorías, o de hacer reencuentros, conciertos o colaboraciones musicales, el chat se convierte en un debate político, en un mitín revolucionario golpista o en fuente involuntaria de contenido para mayores de 18 años.

Y quizá lo del porno le hubiera molestado bastante menos a Beth que lo de la política: "Tuvimos un reencuentro en casa de Joan Tena hace 3 años. Fue muy bien. Teníamos un grupo de whats con los 16 pero yo ya no estoy en el grupo. Me salió un rampell, no sé cómo se dice en castellano (impulso), tristemente por cosas políticas. Alguien del grupo empezó en mandar cosas políticas y les dije 'Salgo de aquí' porque no quiero compartir este chat con gente que manda esas cosas. Hace año y pico que ya no estoy en el grupo".

Durante muchos años la solista ha mantenido una importante implicación en la política de Catalunya y no parece que alguno de sus ex compañeros tuviera una sensibilidad parecida a la de la artista nacida en Suria (Barcelona). Cada uno puede tener la ideología política que mejor le parezca pero parece claro que no todos los lugares son los más apropiados para expresarlos.

Límites que alguno de sus compañeros o de sus compañeras sobrepasaron sin que Beth haya querido decir su nombre o sus nombres y que motivaron su adiós al Whatsapp de OT2. ¿Se habrá marchado alguien más por una razón parecida? Agua pasada que ha quedado atrás con el lanzamiento de Origen, su nuevo proyecto musical.