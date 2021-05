Álvaro de Luna, en fase creciente: ‘Juramento eterno de sal’ regresa al Nº1

Fue el pasado 3 de abril cuando Álvaro de Luna se encaramó por primera vez al número uno de la lista oficial de LOS40. Lo hizo con su debut en solitario, Juramento eterno de sal. Pues bien, poco más de un mes después, el sevillano regresa a la primera posición con este mismo tema, que es además disco de platino en España. Mejor estreno como solista no ha podido tener el que fuera cantante de Sinsinati. De Luna recupera así el liderato gracias a una subida de dos posiciones —en todo este tiempo no abandonó los puestos de cabeza— y tras 16 semanas en el chart.

Tan impetuoso ha sido el estreno de esta nueva etapa de su carrera que no se conforma con seguir disfrutando del éxito de Juramento y ha seguido lanzando singles, como Quiero y Duele, este último aclamado en redes sociales por compañeros de profesión como Pablo Alborán o Rayden. Y como no podía ser de otro modo, hay muchas ganas de verlo sobre los escenarios. Todas las miradas están puestas en su participación en LOS40 Primavera Pop el próximo 18 de junio, en cuyo cartel figura como artista confirmado. También estará en el festival Mar de Sons el 5 de agosto en Benicàssim. En fin, argumentos no faltan para considerar a Álvaro de Luna (o Alvarito, como gusta de llamarse en redes sociales) como uno de los artistas emergentes más destacados de este 2021. ¡Enhorabuena!