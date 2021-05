Marta López: Aclara su relación previa con Tom Brusse, defiende a Olga Moreno y se emociona con sus padres

El pasado jueves, Marta López se convertía en la segunda expulsada de Supervivientes 2021. Todavía está en Honduras, pero pronto pondrá rumbo a España para aclarar su paso por el programa ya en plató junto a Jorge Javier Vázquez. Antes, hemos podido tener un aperitivo este lunes.

En Supervivientes: Última hora, han conectado con ella para ir resolviendo algunos frentes que tiene abiertos sobre su relación con Tom Brusse o su amistad con Olga Moreno.

En cuanto a su relación anterior al reality con Tom Brusse, Gloria Camila, ha asegurado que siente atracción por el francés y eso influye en su relación con él y con Melyssa Pinto.

"Yo creo que a Marta le atrae Tom y todo lo que venga de él le afecta más. Esto viene de fuera. Fuera se han visto. Han quedado y ella ha ido a los sitios donde sabía que estaba Tom. Es como cuando está el chico que te gusta y tú vas con tus amigas a verlo", contaba la hija de Ortega Cano.

En la conexión en directo con Marta desde Honduras, tuvo su respuesta. "No me gusta Tom y no tengo celos de Melyssa, lo siento Gloria, pero no, no es mi tipo", admitió.

Jorge Javier Vázquez quiso recordar que en una ocasión Rafa Mora le había confesado que Marta le había dicho que Tom le ponía (como un patio de colegio). "No sé si en algún momento hemos podido decir que estaba bueno o lo que sea, pero en broma. No me ha puesto nunca. Tú lo sabes, que a mí los niños de veinte y tantos no me gustan", confesaba la segunda expulsada del programa.

Enfrentamiento con Belén Ro

Otra de las batallas que tuvo que enfrentar Marta fue a causa de Olga Moreno. Y si hablamos de la mujer de Antonio David Flores ya sabemos que si hay alguien que tiene algo que decir es Belén Rodríguez.

"Tú sabes que yo te quiero mucho y que somos amigas hace 20 años. Te he defendido como concursante, creo que has creado muchas tramas. Pero ha habido algo imperdonable, te has referido a Rocío Carrasco como una madre biológica que ha abandonado a sus hijos y le has adjudicado sus hijos a Olga Moreno", le reprochaba Belén.

La colaboradora hacía referencia a una charla que mantuvieron las dos supervivientes en la que Marta le decía a su amiga: “Tus niños están orgullosos de ti. Qué afortunados son de tenerte a ti como madre. Les estás dando una lección de lo que es día a día luchar. No ahora, desde hace años. Y yo te digo que hay madres padres que paren a sus hijos, que son biológicos, otros que no... Y tú has demostrado que eres madraza con los tres".

Belén que no es de las que den su brazo a torcer, le dijo a Marta que Olga le había estrujado el cerebro. "En ningún momento he juzgado a Rocío Carrasco como madre, hay cosas que no entiendo ni voy a entender, pero Olga no me ha estrujado el cerebro, solo me ha dado cariño y solo por cómo habla de esos niños se merece todo el respeto, entiendo que Rocío sea tu amiga y respeto tu opinión, pero no la comparto", se defendía sobre este tema, “te falta parte porque Olga siempre ha dicho que quiere a esos niños, pero que ellos tienen su madre. Lo ha puntualizado en muchas ocasiones".

Conexión con la familia

No todo han sido guerras, Marta López también ha tenido la oportunidad de hablar con sus padres a través de una video llamada. “¡Ay mamá, papá! ¿Cómo estás papá? ¿Estás bien? Me he acordado todos los días de ti, y lo único que quería es que estuvieras bien, pero como no me decían nada, entendía que estuvieras bien, he rezado por ti todos los días. Es la única preocupación que me traje, que tú estuvieras bien", le decía a su padre.

"No te preocupes por lo que digan por ahí, porque yo estoy bien. Es normal, cuando yo estoy allí también critico a los demás así que no os enfadéis por nada", añadía.

Y entonces es cuando su madre le ha recordado que ella también estaba por ahí. "Ya mamá, pero tú estás como una rosa, y papá está malito, por eso tengo más cosa por él", le contestaba. Pero su madre tenía algo que decirle: "Me alegro mucho que hayas salido porque ya has estado cuatro semanas, tú tienes tus hijos y tus padres que te quieren".

Ahora solo le queda poner rumbo a España, reunirse con su familia y dar guerra en plató.