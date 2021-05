Sting, Freddie Mercury o Madonna: mayo de 1996, una lista con los Principales artistas de la historia

Echando un vistazo a nuestra lista de Principales de este sábado 11 de mayo de 1996, se nos llenan los ojos de estrellas, comenzando por el flamante Nº1 que consigue Gordon Matthew Sumner, alias Sting, que desde que inició su carrera en solitario, dejando atrás The Police, ya ha publicado 5 álbumes de estudio, siendo este último, Mercury Falling, el que gracias a este primer single extraído, Let Your Soul Be Your Pilot le lleva a conseguir su séptimo liderazgo en Los 40 como solista.

Curiosamente, le viene pisando los talones otra figura británica que lleva menos tiempo haciendo vida artística por sí solo, desde que Dire Straits dijeran adiós el pasado 95, pero que igualmente está consiguiendo grandes logros en solitario. Esta semana, Mark Knopfler se queda con el puesto nº3 de la lista, gracias a su primera canción solista, Darling Pretty.

Pero el festival de estrellas de la música, todas ellas muy grandes ya en la historia, que es la lista de Los 40, se contempla esta semana como un firmamento repleto, gracias a entradas en la lista realmente muy brillantes. A los nombres de Tina Turner (puesto 10), Michael Jackson (nº11) o Mariah Carey (13ª posición), hay que sumar a figuras del pop y del rock que son ya imprescindibles en nuestras vidas.

Madonna sigue dando canciones de su recopilatorio del baladas del año pasado, Something to Remember, y ahora es el turno para la acústica One More Chance, entrando al 24. En el apartado de los grandes nombres del rock del momento, el añorado Freddie Mercury vuelve a hacer sonar su voz en la radio, con You Don't Fool Me (nº28), extraída del póstumo Made In Heaven, y que cuenta con unos arreglos proclives a la música de baile, e incluso se ha publicado con varias remezclas formato maxi.

Sus majestades satánicas, aunque cada vez sean un poco más angelicales, también son Principales esta semana, pues su clásico político de finales de los años 60, Street Fighting Man, tiene también una vibrante versión Stripped, que casi 3 décadas después de su publicación original les lleva a nuestra lista, entrando al 33.

Mención especial, también, para un nuevo single de Luz Casal, que no olvida sus inicios rockeros, y nos pone a agitar melenas desde el puesto 14 con este energético sencillo, Plantado en mi cabeza... ¡Por una primavera rockera!

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

Cada semana, actualizamos nuestra playlist para que disfrutes tanto como nosotros recordando los grandes números 1 de LOS40 que nos acompañaron hace 25 años. Puedes encontrarla en nuestra app oficial, solo tienes que descargártela y disfrutar con los temas que ya forman parte de nuestra vida.