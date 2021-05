Rocío Carrasco ha seguido contando más episodios de su vida. En esta ocasión, el episodio 10, ha tenido un claro protagonista, su hijo David. Ha dado algunos detalles sobre su salud y lo ha justificado diciendo que su padre ha hablado antes de todo eso.

Cuando Antonio David Flores pide en el juzgado una modificación de las medidas que se habían adoptado, pide una cantidad de 1200 euros en concepto de hormona del crecimiento y ha querido explicar ese detalle.

"Cuando David es pequeño, el endocrino de la zarzuela dice que debería ponerse hormona de crecimiento. Estoy contando estos pequeños detalles de la salud del niño porque este ser ha hecho exclusivas hablando de la salud de mi hijo. Yo no estoy entrando en problemas generales sino en problemas puntuales de su salud y para explicar el porqué de las cosas", empezaba explicando Rocío.

"Sánchez Montejo dice que cree que sería conveniente que el niño tuviera un tratamiento de hormona de crecimiento porque con la talla del padre y la talla de la madre, el niño tendría una talla de 1,70. Yo voy a hablar con él y le digo a mí 1,70 no me parece que sea una talla pequeña para un niño. Me dijo: ‘Bueno Rocío, pero ya sabes que los niños son muy crueles’", recuerda sobre aquel diagnóstico.

Entonces ha explicado que el endocrino le dijo que la seguridad social no cubría esa hormona en el caso de David porque solo lo hacía si había un déficit y, en su caso, el problema es que no la liberaba.

“Cada 15 días iba a la clínica La luz, compraba mi caja de hormona de crecimiento y se la ponía al niño. Cuando eso se hace (la modificación de las medidas) en 2016 el niño es un bigardo y el padre me pone eso en la modificación de medidas. ¿Para qué me pone 1000 y pico euros en hormona de crecimiento? ¿A quién quiere seguir engañando?", se pregunta.

El ingreso de David

No es el único episodio sobre la salud de su hijo que ha compartido. Hubo otro momento del que Antonio David Flores dio su versión públicamente. En un vídeo le escuchábamos dar su versión de la historia: "El día 8 ingresó de urgencias en el hospital infanta de Sofía en San Sebastián de los Reyes, estuvo hospitalizado 14 horas, gracias a Dios no pasó nada. Su madre no fue a verlo al hospital y resulta que por la noche acude a un evento de Mila Ximénez, mientras mi hijo está en el hospital. Yo como padre si le pasa cualquier cosa a mi hijo, dejo el mundo para atenderlo".

Rocío Carrasco ha dado su versión de lo que sucedió realmente aquel día. “Ese día lo que pasa es que a las 6 o 7 de la tarde recibo una llamada de teléfono. Es una persona de administración del hospital. Me dicen que necesitan la tarjeta sanitaria de mi hijo. Me dijeron que no podían darme información sobre mi hijo. Se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta, que era solo un trámite. Me cuentan que efectivamente había estado ingresado. Esa es toda la información que yo recibo de mi hijo ese día", asegura

"Esa noche, no esa tarde, ni cuando mi hijo estaba ingresado, Mila Ximénez presenta unas cremas. Ella me invitó y yo consideré que podía y debía ir", aclara sobre aquel día.

Está claro que las versiones cambian según quién las cuente.