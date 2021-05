Joshua Bassett reivindica su libertad sexual: “Elijo el amor”

Joshua Bassett, el actor que se dió a conocer en High School Musical The Series y a quien se ha relacionado frecuentemente con Olivia Rodrigo ha escrito una preciosa carta en sus redes sociales en las que sale al paso sobre los rumores sobre su homosexualidad.

Parece mentira que a las alturas del presente año en pleno siglo XXI todavía sea noticia que una persona se sienta atraída por una persona de su mismo o de diferente sexo. Y eso es justo lo que reivindica el intérprete y solista en una declaración que todo el mundo debería grabársela a fuego en la memoria.

Todo se debe a una entrevista que Bassett realizó hace unos días en los que explicaba que Harry Styles tenía mucho estilo, era un hombre guapo y que sin duda esas palabras se tomarían como su "salida del armario". No tardaron en llegar los rumores a los que ha contestado con unas preciosas palabras.

"Toda mi vida, la gente me ha contado mi sexualidad. La gente me ha avergonzado por cosas de las que no saben nada. Quiero agradecerles a aquellos de ustedes que defendéis el amor y la aceptación. La toxicidad, el odio y la negatividad dicen menos sobre el tema, pero dicen mucho más sobre quienes lo vomitan. Estamos en el 2021. Somos la generación del amor y el crecimiento, es hora de que comencemos a actuar así. Me da igual que me ames, me odies o me condenes al infierno, te amo de todos modos" explica el actor.

Joshua Bassett se ha negado a definirse bajo una etiqueta como han hecho otros nombres ilustres dentro de la industria del entretenimiento: homosexual, bisexual, pansexual... "Ama a quien amas sin vergüenza. Está bien seguir descubriendo quién eres. La vida es demasiado corta para dejar que la ignorancia y el odio ganen. Elijo el amor".

El intérprete ha querido acompañar su texto con un arcoíris de emojis de corazones. El actor también se ha pronunciado sobre la masculinidad mal entendida asegurando que desde pequeño siempre le han enseñado que los hombres no lloran y que en muchas ocasiones de su vida se ha sentido obligado a reprimir su lado sensible.