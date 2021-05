Dua Lipa se convierte en un dibujo animado en su última campaña publicitaria

Dua Lipa dice que hay “muchas partes de ella que la gente aún no conoce” y que “quiere que la gente sepa que hay más Dua Lipa que su versión de cantante”, algo que cuesta pensar que sus seguidores más fieles aún no hayan percibido. Sobre todo teniendo en cuenta, además de su indiscutible éxito musical, su pasado como modelo, su innovación artística durante sus últimos trabajos, por no hablar de su enorme influencia en el mundo de la moda donde Dua Lipa se ha consagrado como un referente de estilo internacional.

Con ese pensamiento, la artista londinense se ha lanzado a hacer una campaña de publicidad que no ha dejado indiferentes a sus fans y en la que aparece, desde haciendo ejercicio en casa vestida de rosa chicle y en tacones al más puro estilo Barbie, hasta corriendo tras su perro caracterizada como un dibujo animado. Un vídeo a todo color y en el que también hay hueco para mostrar a la Dua Lipa más sensual mientras hace un hipnótico baile con sus brazos. De hecho, partiendo de esa intención de mostrar todas y cada una de las facetas de la cantante, la marca la define como: Dua Lipa, madre de un perro, bilingüe y, por supuesto, estrella del pop.

Todo en apenas 30 segundos, al ritmo de Physical y rodeada de muchas, muchas burbujas, puesto que la marca detrás del proyecto es la marca de bebidas alcohólicas Truly, quien ha visto en Dua Lipa su altavoz perfecto hacia los veinteañeros más jóvenes.

Un anuncio que ya suma más de dos millones de reproducciones en el Instagram de la artista y que ha causado sensación en apenas unas horas con reacciones de Sarah Hudson, Lauren Jauregui o de su propia hermana, Rina Lipa.

Este último proyecto aparece como una muestra más de la consagración del triunfo de Dua Lipa como imagen publicitaria, después de haberse convertido en el rostro de campañas de importantes firmas de fragancias como Yves Saint Laurent, marcas de agua o de ropa y calzado deportivo, al igual que otras de sus compañeras de profesión como Selena Gómez o la mismísima Rosalía.