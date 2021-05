La docuserie de Rocío Carrasco comenzó su último programa con la cantante que muchos comparan con Rosalía

Cada programa de Rocío: Contar la verdad para seguir viva tiene su propia banda sonora. En su última entrega, la música la puso María José Llergo, una cordobesa que va conquistando terreno y que ya tiene enamorados a muchos. Mario Casas confesaba hace poco que no podía dejar de cantar últimamente una de sus canciones.

“Esos aires a lo Rosalía”, como decía el actor, le habían conquistado. La cantante llevó esa voz aflamencada al plató de la docuserie de Rocío Carrasco, en esta ocasión para interpretar Tu piel, un tema que parecía compuesto para la ocasión.

Con una puesta en escena, que a muchos nos recordó al sinsajo de Los juegos del hambre, y el tatuaje de Rocío de fondo, Llergo cantó una canción con mucho fondo: “Lo que hay debajo de tu piel no es simple. Lo que hay debajo, lo que hay debajo, lo que hay debajo de tu piel no es simple. Tu corazón vacío, tus bolsillos llenos. Todo el mundo quiere ser rico, nadie quiere ser bueno. No existe nada que compre un corazón sincero”.

Una chica de anuncio

Si eres de los que viéndola anoche no terminaba de ubicarla, pero aun así te sonaba su cara, es porque la has visto antes, seguro. Era la chica que en el anuncio de Cruzcampo de Lola Flores le decía, ‘pero tú siempre lo llamaste poderío’.

También la habrás visto si eres espectador de La Resistencia porque ya fue a ver a David Broncano para presentarle su disco Sanación. Y es que sus canciones tienen mucho de eso, de la curación emocional. Temas como La luz, A través de ti o Nana del Mediterráneo ya se han dejado escuchar en muchos ambientes. Hasta Cristina Pedroche se ha confesado fan.

Pues bien, ella fue la que añadió emoción al último episodio de la docuserie y no quiso irse sin dar las gracias a la protagonista: “Gracias al equipo por todo lo que estáis haciendo, es muy importante visibilizar el problema de la violencia de género y acabar con él. Gracias a Rocío por ser tan valiente, también”.

Así arrancaba un nuevo capítulo.