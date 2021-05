De la BSO de Rocío Carrasco al ‘Huracán’ serbio: La Semifinal 2 de Eurovisión 2021 ya tiene sus clasificados

Ya es oficial: Estamos a las puertas de la gran final de Eurovisión 2021. Después de una Semifinal 1 que dejó alguna que otra sorpresa -y decepción-, la segunda y última semifinal se ha emitido con la retransmisión de Tony Aguilar, Julia Varela y Víctor Escudero.

Esta segunda tanda significaba cerrar los clasificados de cara a la final de sábado 22 de mayo, y los nervios de parte de Europa estaban a flor de piel. Los países en competición ascendían a 17: San Marino, Estonia, República Checa, Grecia, Austria, Polonia, Moldavia, Islandia, Serbia, Georgia, Albania, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Letonia, Suiza y Dinamarca.

Finalmente, la decena de elegidos para pasar a la última fase del festival han sido los siguientes:

De este modo, las canciones que sonarán en la final -por orden de clasificación- serán Karma (de Anxhela Pesteri), Loco Loco (de Hurricane), Growing up is gettin' old (de Victoria), Sugar (de Natalia Gordienko), Love is on my side (de The Black Mamba), 10 years (de Daði y Gagnamagnið), Adrenalina (de Senhit y Flo Rida), Tout l'universe (de Gjon Tears), Last Dance (de Stefania) y Dark Side (de Blind Channel).

Los más conocidos (y celebrados) por el público

Entre los diez elegidos, hay artistas de lo más familiares para el espectador español. El primero de todos es Gjon Tears, que aunque pueda despistar con su nombre, representa a Suiza con la canción que protagonizó los primeros programas de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

De hecho, su actuación ha servido para hacer todo tipo de memes en Twitter. Con una puesta en escena sobria y que juega con las luces, no hay que olvidar que parte como uno de los favoritos de la edición.

Hostia que pasada el último episodio de Rocío, brutal la puesta en escena #EuroSemi2 pic.twitter.com/mDfxuAYp44 — Sandra ✨ (@sandraricomoren) May 20, 2021

Por otra parte, San Marino por fin desveló hace unos días todas las dudas respecto a la participación de Flo Rida en su candidatura. El rapero estadounidense sí que iría al escenario con Senhit, y gracias a su canción y su química han conseguido colarse entre los diez clasificados. El único 'pero' de las redes es su corta intervención en el tema.

Finalmente, la gran sorpresa de la noche fue la actuación en directo de otras de las predilectas por los eurofans: Hurricane. Las representantes serbias han revolucionado las redes con el directo de su canción, y prometen dar un buen show de cara al próximo sábado.