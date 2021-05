Bob Dylan cumple 80 años como el gran icono de la cultura musical

Es uno de los grandes nombres propios de la música, y se ha ganado el título por méritos propios. Bob Dylan cumple 80 años como un gran músico con 39 discos publicados y más de 125 millones de copias vendidas. Pero, sobre todo, lo hace convertido en uno de los cantautores y poetas imprescindibles de la música estadounidense, convertido en una de las fuentes de inspiración más importantes para muchos de los artistas que han venido después.

Antes de ser mundialmente conocido, Bob Dylan fue Robert Zimmerman, un hijo de comerciantes judíos que, a principios de los años sesenta, dejó los estudios universitarios en los que estaba enfocado y se mudó a Nueva York, la ciudad que le abrió las puertas y le brindó la posibilidad de conocer nuevas formas de expresarse. Allí se incluyó rápidamente en los circuitos más selectos del ambiente universitario y creativo, en el barrio de GreenWich Village, y fue fichado para Columbia Records. A los publicó, a los 21 años, su primer álbum, llamado como el nombre artístico que eligió: Bob Dylan.

Bob Dylan se caracterizó desde el primer momento por valerse de la música para denunciar las causas que él consideraba más injustas, y desde el principio se erigió como uno de los grandes exponentes de la canción protesta. Fue la gran encarnación musical del movimiento antibelicista de los 70 y de ese gran espíritu hippie, con grandes himnos folk como Blowin' in the Wind y Masters of War.

Desde entonces, Dylan no ha dejado de publicar nuevos discos, con temas originales y versiones que han alimentado su leyenda. Entre ellos, se encuentran algunos de los más celebrados, como Love & Theft (2001), Modern Times (2006) o Fallen Angels (2016). El último de ellos, Rough and Rowdy Ways, fue publicado mientras vivimos el parón en la industria musical derivado de las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Fue su primer disco de temas inéditos en ocho años, y recibió grandes críticas con canciones como Murder Most Foul, un tema de 17 minutos que condensa la historia y cultura estadounidenses.

Además de su valor como músico, Dylan ha sido el primero en su profesión en ganar el premio Nobel de Literatura. Fue en 2016, y la razón que la academia dio fue por crear "nuevas expresiones poéticas" en la tradición del cancionero americano. Con este galardón, el músico cerraba una larga lista de premios que han reconocido su trayectoria, que abarca Grammys, un Oscar y un Pulitzer.

En un primer momento, Dylan aseguró que no iría a recoger el premio, pero finalmente sí lo hizo. En la ceremonia de Estocolmo, seis meses después del anuncio, el músico habló de cómo había hecho del folk su propio vocabulario, apoyándose en la "sensibilidades" y en "una visión informada del mundo", que aprendió de clásicos literarios.

Con una vida privada que prefiere mantener en un segundo plano y siempre reacio a dar entrevistas, poco sabemos de la propia boca del músico. Hace unos meses, Dylan rompió su silencio en el periódico The New York Times para hablar de la mortalidad, la inspiración que encuentra en el pasado y las tensiones raciales en Estados Unidos. "Las canciones parece que se conocen a sí mismas y saben que las puedo cantar, vocal y rítmicamente. Se escriben solas y cuentan con que yo las cante", decía el músico en las declaraciones.