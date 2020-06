Los siete grandes titulares de la última entrevista de Bob Dylan

Si por algo destaca Bob Dylan es por ser uno de los artistas que mejor expresa en su música las preocupaciones que le asaltan en su día a día, sabe medir de forma certera el pulso a la actualidad y ponerla en contexto. Sin embargo, no es un músico demasiado elocuente, y sus entrevistas se cuentan por decenas.

Por eso, la última conversación que ha tenido, publicada en el New York Times, es una larga lista de titulares sobre muchos y muy diversos temas que merece la pena diseccionar. El historiador Douglas Binkley ha sido el encargado de hablar con Dylan sobre su nuevo disco, Rough and Rowdy Ways, sobre la pandemia, las tensiones raciales que se viven en Estados Unidos y muchos más temas.

1. "Me sentí horrorizado de ver cómo torturaron a George hasta matarlo de esa manera"

La respuesta fue añadida después de la entrevista, realizada en abril. El Premio Nobel mostró su angustia por este asesinato que ha desembocado en tantas protestas en Estados Unidos. "Fue espantoso. Esperemos que la familia de Floyd y la nación obtengan justicia de inmediato", continúa. Dylan nunca se ha mantenido ajeno a los problemas raciales que desde hace décadas asolan a su país. Ya en la década de los 60 publicó la balada The Lonesome Death of Hattie Carroll, sobre el asesinato de una criada afroamericana a manos de un plantador de tabaco. Más reciente es su single Murder Most Foul, un tema de 17 minutos en el que composición trataba la muerte de John Fitzgerald Kennedy.

2. "Los adolescentes de ahora no tienen pasado que recordar"

El sentimiento apocalíptico de Bob Dylan cobra más protagonismo en lo que hemos escuchado de su nuevo disco. Le da miedo que se olvide el pasado. El compositor admite su aprensión con respecto al mundo en 2020, pero señala que las generaciones más jóvenes no sienten ese tipo de ansiedad. "Tenemos una tendencia a vivir en el pasado, pero solo somos nosotros", dijo a Brinkley. " Los jóvenes adolescentes de ahora no tienen pasado que recordar. Así que quizá lo mejor es adoptar esa mentalidad en cuanto podamos porque así será la realidad", dice.

Ver esta publicación en Instagram 1975. Photo by Ken Regan Una publicación compartida de Bob Dylan (@bobdylan) el 15 Abr, 2020 a las 3:39 PDT

3. "Yo crecí con Little Richard. Él fue mi predecesor y me dio la energía que necesitaba"

Recuerda Dylan dos de las últimas muertes más recientes de la música, que le sacudieron especialmente. Después del fallecimiento de Little Richard el 9 de mayo, Dylan rindió homenaje al pionero del rock y lo describió como "mi estrella brillante y luz de guía cuando era solo un niño". También se refiere en términos similares a John Prine, quien murió en abril. "Ambos tipos triunfaron en su trabajo", dijo. "No necesitan que nadie haga tributos. Todos saben lo que hicieron y quiénes fueron. Y se merecen todo el respeto y la aclamación que recibieron. No hay duda de eso."

4. "Quizá estamos en vísperas de la destrucción"

La interpretación de cómo debemos tomarnos esta pandemia que está azotando al mundo es otro de los temas tratados en la entrevista. Douglas Binkley le pregunta sobre ella como una plaga bíblica que nos asola, y Dylan no tiene tan claro que se trate de un castigo divino. "La arrogancia extrema puede tener consecuencias desastrosas", aclara. "Hay muchísimas maneras en que podemos procesar el virus. Creo que solo debemos dejar que siga su curso", dice sin mucha esperanza, aunque teniendo claro que puede ser el preludio de algo que está por ocurrir.

Los siete grandes titulares de la última entrevista de Bob Dylan

5. "Mis canciones de alguna manera se escriben ellas mismas y cuentan con que yo las cante"

Dylan también habla en esta entrevista del proceso creativo que le lleva a componer. Los últimos dos meses los ha pasado en Malibú, donde además se ha refugiado mucho en el mar como "algo espiritual" para escribir y sanar su ansiedad. También reconoce que, cuando no está en su casa, siempre escribe en habitaciones de hotel, lo más cerca que tiene de un estudio privado.

6. "Todos los seres humanos, sin importar su fuerza ni su poder, son frágiles cuando se trata de la muerte"

Binkley pregunta a Dylan sobre una frase muy poderosa que se encuentra dentro de I Contain Multitudes. En ella el artista canta 'Duermo con la vida y la muerte en la misma cama'. Forma parte de esa reflexión que inunda mucha de su obra más actual acerca de la mortalidad. "Pienso en la muerte de la raza humana, en el largo y extraño trayecto del simio desnudo. No es por ser ligero en ello, pero la vida de todos es pasajera", reflexiona el artista.

7. "Me gusta pensar que la mente es el espíritu y el cuerpo, la sustancia"

Para cerrar la entrevista, el historiador se preocupa por el estado físico y emocional del artista. Dylan reflexiona acerca de cómo se lleva la conciliación entre mente y cuerpo: "No tengo idea de cómo se integran esas dos cosas. Simplemente trato de continuar en línea recta y seguir adelante, tener el mismo nivel", dice el artista.