La sombra de Bob Dylan: la playlist para celebrar su 80º cumpleaños

Los grandes éxitos de Bob Dylan son de sobra conocidos, así que, para celebrar las 80 primaveras que el músico ha cumplido, recopilamos, en casi un centenar de canciones, la influencia del cantante de Minnesota.

Están las versiones más populares de su repertorio, interpretadas por artistas tan variopintos como Guns N' Roses, Adele, Phil Collins, Duran Duran o los artistas patrios, Loquillo, Christina Rosenvinge con sus 'subterráneos', M-Clan o Kiko Veneno.

Otra manera de mostrar pleitesía al inmenso legado de Dylan es la de usar algún sampler suyo, que es lo que hizo la inglesa Gabrielle, con su éxito Rise del año 2000, para la que Bob cedió gustosamente un fragmento de su Knockin' On Heaven's Door. Igualmente, encontramos muchos ejemplos de artistas que han nombrado en sus letras, a él o a alguno de los personajes de su música, como ocurre en Mr. Jones de Counting Crows, que fue Nº1 de Los 40 Principales en 1994, o en Song for Bob Dylan, que David Bowie incluyó es su álbum Hunky Dory.

Es de tal magnitud el talento compositivo de Robert Allen Zimmerman, su nombre real, que auténticas leyendas de la música como Stevie Wonder, los Rolling Stones, Simon & Garfunkel, Eric Clapton, Rod Stewart o U2 han tenido su momento Dylan, habiendo hecho suyas canciones como 'Like a Rolling Stone, muy popular en la voz de Mick Jagger, o la lectura reggae del Knockin' On que Eric Clapton grabó en 1975.

Bob, además de su extensa discografía como solista, también ha colaborado en grupos o en proyectos diversos, como fue el supergrupo The Traveling Wilburys, que unió el apellido Dylan a otros 4 ilustres de la música, Harrison, Petty, Orbison y Lynne. También fue notable el nº1 conseguido en el 85 con We Are The World del colectivo USA for Africa, y un poco menos, en ese mismo año, Sun City, cantada por un conglomerado de artistas que se unieron contra el Apartheid, donde se sumó a las voces de Lou Reed, Pat Benatar, Peter Gabriel o Bruce Springsteen.

Aunque desde un punto de vista genético, si hay un artista en el que la influencia haya sido inevitable es su hijo Jakob, que, siguiendo la vocación de su padre, consiguió despuntar en la segunda mitad de los 90s, liderando con mucha clase la banda The Wallflowers.

