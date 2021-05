Eurovisión: Todas las veces en las que el rock ha sonado en el festival

“Solo queremos decirle a toda Europa y a todo el mundo que ¡el rock and roll nunca muere!”. Así de sencillo fue el discurso de Damiano David, líder de Måneskin, el grupo de glam rock que ganó la última edición de Eurovisión 2021. Su propuesta, bastante atrevida con respecto a lo que suele desfilar por los escenarios del certamen europeo, gustó tanto al público el pasado sábado que, de no ser por el voto telemático, hoy no serían los últimos en haber recibido el preciado Micrófono de Cristal.

Para muchos, el hecho de que esta joven formación italiana fuera la elegida para ganar la edición supuso una sorpresa muy positiva, ya que no es habitual que una banda de rock, lejos de los estándares habituales de Eurovisión, se posicione como favorita. Ya lo venían diciendo las apuestas, que también colocaba como posibles ganadores a otros concursantes como Barbara Pravi (Francia) o Destiny, representante de Malta. Pero no: con su Zitti E Buoni, lograron convencernos, si es que cabía duda, de que el rock está más vivo que nunca.

Pero ¿son Måneskin los únicos que han arriesgado con una propuesta alternativa? La respuesta es negativa porque, a pesar de no haber logrado ser los más votados del festival, otras formaciones sí se han subido al escenario para revertir las tendencias habituales de una gala, para muchos, larga y no demasiado sorprendente.

LORDI (Atenas, 2006)

Hace exactamente 15 años medio mundo se quedó boquiabierto cuando les tocaron a los representantes de Finlandia subirse al escenario. Lo hicieron, literalmente, cinco monstruos con caretas y pezuñas que hicieron de la provocación su mejor arma para estrenar al país como vencedor en el certamen. El tema escogido, Hard Rock Hallelujah siempre será recordado por la potencia vocal de su cantante, Tomi Putaansuu, y los fuegos artificiales que acompañaron su extraordinaria actuación.

WIG WAM (Kiev, 2005)

Puede que los noruegos Wig Wam fueran los artífices de abrir esta senda del rock que llevó a Lordi a coronarse como vencedores, pero lo cierto es que no tuvieron la misma suerte. Entonces, tanto el jurado como el público quedaron encandilados por la griega Helena Paparizou, pero tampoco quedaron en mal lugar, ya que alcanzaron la sexta posición. Al igual que Måneskin, los representantes escandinavos ofrecieron un show muy influenciado por formaciones míticas como Kiss o Guns ‘N Roses.

MANGA (Oslo, 2010)

Mucho antes de que se diera el boom de las series turcas en España, pudimos conocer el lado musical más gamberro de este país gracias a maNga. Su canción We Could Be The Same demostró ser una mistura de rock, heavy metal y rap con una puesta en escena futurista que gustó mucho en la edición, pero no tanto como para llevarse el premio, pero por poco… Se situaron en la segunda posición, concretamente, 76 puntos por debajo de la jovencísima Lena, que presentó el pegadizo Satellite.

NIKA KOCHAROV AND YOUNG GEORGIAN LOLITAZ (Estocolmo, 2016)

Si escuchas el tema con el que se presentó Georgia en esta edición antes de leer estas líneas, te parecerá que estás en mitad de un festival de música al uso y no en un certamen como este. Porque sí, este grupo de nombre infinito hizo sonar Midnight Gold con la habilidad que podrían tener formaciones como Muse o Franz Ferdinand, pero en un lugar donde la exuberancia es obligatoria, su destreza no fue suficiente y quedaron en la vigésima posición (de 26 países que participaron ese año). Una pena.

MOR VE ÖTESI (Belgrado, 2008)

Este grupo veterano turco se plantó en Belgrado con un estilo sobrio que tampoco encantó al público eurovisivo, acostumbrado a concursantes de los que entran por el ojo más que por el oído. Quedaron en séptimo lugar, una posición más que recompensada a pesar de haber presentado un tema sin grandes sorpresas. ¿Y quién se llevó la victoria? El ruso Dima Bilan, que desde luego no ofreció un número escandaloso, pero el hecho de salir a la palestra con un violinista y un profesional del patinaje artístico le confirió una mayor… autenticidad, podría decirse.

ELDRINE (Düsseldorf, 2011)

Otra banda de rock alternativo esta vez liderada por una mujer. Nada extraordinario ni reseñable a nivel musical, tan solo que de nuevo se introduce una parte rapeada que no termina de convencer, pero su propuesta estética sí que llamó la atención de los presentes. Tanto que recibieron ese año el premio Barbara Dex, una especie de Razzie a la indumentaria por ser los peor vestidos. Tampoco era para tanto…

KABÁT (Helsinki, 2007)

Mucho se ha comentado el modo en que el representante británico cerró la noche del pasado sábado con un cero en el marcador que lo dejó, lógicamente, en la última posición del listado. Los checos Kabát no anduvieron mucho más lejos de eso en la edición de 2007, cuando tan solo recibieron un punto por su interpretación de Malá Damá. La técnica era buena, el tema bastante aceptable, pero de nuevo pusieron en evidencia que no era el lugar para definir su estilo musical. Aunque en su país han disfrutado de una gran popularidad, encajarían mucho mejor en cualquier escenario que no fuera de esas dimensiones.

BLIND CHANNEL (Rotterdam, 2021)

Junto con Måneskin, los finlandeses aportaron el aura rockero a la última edición de Eurovisión. No partían como los grandes favoritos ni esperaban conseguir el éxito de sus compatriotas Lordi, pero se pudo sentir cómo disfrutaron en el Rotterdam Ahoy.

Ofrecieron un espectáculo muy enérgico y, en ocasiones, muy forzado (con gestos y líneas de rap mediante) con la obligatoria pirotecnia del heavy metal. Quedaron en sexto lugar.