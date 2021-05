‘Pasapalabra’: Pablo Díaz se disculpa con Roberto Leal tras enfadarse en pleno programa

El nuevo duelo de Pasapalabra entre Pablo y Javier ya va camino de convertirse en otro de los más reconocidos de la historia del programa, y por ello la tensión va en aumento. El bote siempre es más que posible en cada programa, por lo que los dos participantes se lo toma muy en serio.

Pablo, con su polémico comportamiento en el programa, ha vuelto a pecar de intensidad y se ha vuelto a poner a sí mismo contra las cuerdas. Eso sí, esta vez ha sido aparentemente contra alguien que ha sorprendido al público: Roberto Leal.

El momento ha sucedido durante el rosco, y ha sido el siguiente:

Pablo y su enfado en 'Pasapalabra'.

Según avanzaban las letras, Pablo se ponía más nervioso. Además, esta tensión aumentaba a medida que no le salían las palabras, algo que ha evidenciado su enfado a través de expresiones en su rostro.

Las caras del concursante han sido tan evidentes ante cámara que, tras no decir la letra 'F', lo ha notado hasta él. "No me enfado contigo eh, es conmigo", ha explicado.

Leal, algo confuso, ha querido llegar al fondo del asunto hasta que el aspirante ha razonado: "Esa F, la tengo aquí", refiriéndose a que sí la sabía, aunque no era capaz de decirla. El presentador, haciendo gala de su habitual paciencia, le ha recordado el tiempo restante para quitarle hierro al asunto.