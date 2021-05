Muere Kevin Clark, el niño batería en 'Escuela de rock' ('School of rock'), a los 32 años

Kevin Clark, el músico que interpretó a Freddy, el niño que tocaba la batería en la película Escuela de rock ('School of Rock'), ha muerto a los 32 años de edad en un accidente de tráfico en el que ha sido atropellado por un coche mientras circulaba en bicicleta.

Los hechos ocurrieron ayer, miércoles 26 de mayo, en Chicago y tal como ha explicado la hermana de la víctima, Kevin Clark estaba volviendo de su casa cuando fue arrollado por un vehículo a los mandos de una conductora de 20 años, que deberá declarar sobre lo ocurrido para esclarecer los hechos.

Uno de los rostros más populares que no han dudado en lamentarse públicamente por lo ocurrido y mandar el pésame a la familia de Kevin ha sido el actor Jack Black, protagonista de la mítica cinta Escuela de rock, en la que daba vida a un músico y aspirante a estrella del rock al que, por problemas económicos, no le queda más remedio que ejercer como profesor de música en un colegio. Una tarea que finalmente termina adorando. "Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto. Envío mi amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock", escribía en sus redes sociales el intérprete junto a dos fotografías en las que aparece junto a Kevin Clark, una perteneciente a la película y, otra, años después al más puro estilo rockero.

Escuela de rock (School of rock) fue la única película en la que Kevin Clark participó y lo hizo cuando tenía 12 años, dando vida a Freddy "Spazzy McGee" Jones. Después, decidió volcarse por completo en su carrera musical y a lo largo de su vida formó parte de diferentes bandas, la última de ellas, Jessie and the Intentions, acababa de dar su primer concierto el pasado fin de semana. "Les dijo a sus compañeros de banda ayer: Saben, esta es finalmente la vida que quiero vivir. Y lo vamos a lograr. Sois mi familia musical, mi familia, y todos lo lograremos", ha dicho su madre a los medios de comunicación de Chicago.