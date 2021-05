Friends ha vuelto. Para una reunión especial y rodeadxs de amigxs, valga la redundancia. Una de ellas, Lady Gaga, parece haber conseguido aún más viralidad que la que la reunión de una de las series más populares de la historia de la televisión ha despertado.

Porque la versión de Smelly Cat que la solista neoyorquina ha realizado en ese especial recién emitidio por HBO Max está dando la vuelta al mundo y es tema de conversación para todos. Hit a la vista en la reunión con la actriz Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) en el Central Perk con guitarras acústicas y un coro

Ya os contamos que el papel de la Germanota iba a ser el de revisitar Smelly Cat. La canción es obra del propio personaje y aparece varias veces a lo largo de la trama de Friends. La primera de ellas, curiosamente, se produjo en forma de otro cameo: el de la líder de Pretenders, Chrissie Hynde. La popularidad de Smelly Cat ha sido comparada con la que obtuvo el tema principal de la serie, I'll be there for you, creado por The Rembrandts.

Y el resultado es absolutamente espectacular porque Lady Gaga le da una nueva vida a una canción paródica e irónica pero cuyo ritmo y melodía pueden funcionar perfectamente como canción candidata a liderar las listas. De momento parece que la cosa va a quedar ahí pero no hay que descartar ninguna posibilidad como la repercusión del cameo siga creciendo a esta velocidad en todo el mundo.

En el capítulo especial de Friends, de aproximadamente un par de horas de duración, los protagonistas de la famosa sitcom recordaron y rememoraron varias escenas del programa además de compartir escenario con varias estrellas invitadas.

I’m sorry but Lady Gaga can make Smelly Cat absolutely slap pic.twitter.com/V9DgdcJbso — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) May 27, 2021

Las celebrities del show no eran cualquiera sino que eran nombres de prestigio a nivel mundial. La cantante de Bad Romance le dio las gracias a Kudrow por su personaje, al haber mantenido siempre su esencia: "Gracias por ser la persona para todos nosotros que era la ‘diferente’, o la que realmente era fiel a sí misma".