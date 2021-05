Shakira empieza a dar pistas sobre su nuevo proyecto musical

Shakira está en el estudio de grabación. Ya nos lo contó hace unos días cuando compartió con sus millones de seguidores en todo el mundo que había compartido sesión de composición con el productor y una de las compositoras habituales de Dua Lipa ("Maravillosa sesión en el estudio con los increíbles Emily Warren e Ian Kirkpatrick. Esta canción es 🔥🔥🔥" escribió la cantante).

La colombiana compartió una imagen donde aparecía en el estudio junto a Emily Warren e Ian Kirkpatrick. Entonces pensamos que estaban dando vida al nuevo single de la solista de Barranquilla pero apenas unos días después la intérprete ha comenzado a dar pistas sobre algo mucho más grande: su nuevo proyecto musical.

"Después de un año de aislamiento, he tenido las sensiones más mágicas. ¡¡Escribí toneladas de canciones en 14 días!! ¡Era como si se estuvieran derramando! ¡Gracias Afo Verde y a su increíble equipo de Sony Music Latin por todo el apoyo! ¡Estoy tan feliz con mi nueva música! ¡Y esto es solo el principio!" ha escrito Shakira en su cuenta oficial de Instagram.

Queda más que claro que la artista no sólo está feliz sino que además está contentísima e ilusionada por lo que está por llegar. Una nueva etapa musical de su carrera que está a punto de empezar y para la que de momento no hay fecha oficial. Esperamos que no nos haga esperar hasta 2022.

En estos días se han cumplido exactamente cuatro años desde que la de Barranquilla pusiera a la venta su último álbum de estudio hasta la fecha: El Dorado. Y pese a que hemos podido disfrutar de su música en algunas colaboraciones, este tiempo ha estado repleto de altibajos para la colombiana.

Desde los problemas con su voz, hasta las investigaciones y posibles juicios con la Hacienda española o la reciente pérdida de su mascota han sido experiencias muy duras en esta reciente etapa de su vida a la que hay que sumar la pandemia mundial que nos ha confinado a todos durante meses.