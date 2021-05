OneRepublic retrasa hasta diciembre el lanzamiento de Human pero estrena nuevo single: Run

OneRepublic tenía todo encaminado en marzo de 2020 para el lanzamiento de Human, su quinto álbum de estudio. Con un estreno previsto para el 8 de mayo, la pandemia mundial que asoló al mundo motivó su retraso sine die. Pero parece que la formación ha vuelto a poner en marcha su agenda y tendremos un final de 2021 y 2022 cargado de noticias de la banda liderada por Ryan Tedder.

De momento el grupo estadounidense ha presentado un nuevo sencillo, Run, que forma parte de este nuevo proyecto musical y que recoge el testigo de todos los temas que han ido estrenando a lo largo del último año y medio Didn't I, Rescue Me, Somebody to love, Wanted y Better Days.

Como se podía esperar de OneRepublic, esta canción es un hit pegadizo que se puede recordar casi desde la primera escucha. Además, Ryan y compañía se han centrado en su promoción con actuación en prime time en la televisión de EE UU además de un videoclip que ha hecho las delicias de millones de tiktokers en todo el mundo que ya están reproduciendo cada secuencia del mismo.

Se cumplen cinco años desde la última aventura discográfica de la banda. Este Human recogerá el testigo de Oh my my (2016) y Tedder asegura que "es el proyecto con el que más emocionado estoy desde hace años". Y es que una vez que terminaron con la promoción y presentación de Oh my my, OneRepublic decidió tomarse un respiro de un par de años. Un periodo en el que Ryan y los suyos han vuelto a encontrar la ilusión por la música.

El resultado de ese ilusión musical lo hemos estado escuchando en los últimos meses. Comenzamos con la eléctrica Rescue me, un uptempo de lo más animado de su discografía (compuesta y producida por Ryan Tedder y Brent Kutzle y co-producida por Tyler Spry) y como segundo sencillo estrenaron Wanted en el que el vocalista, compositor y productor nos mostró una faceta desconocida hasta la fecha: la de bailarín. La tercera canción presentada fue Somebody to love.

Si a ello le añadimos todo lo sucedido por la pandemia, queda claro que OneRepublic echa de menos el contacto con sus seguidores y con la música en vivo y en directo. Tanto es así que ya han confirmado una buena lista de conciertos por toda Europa para la primavera de 2022. De momento y desafortunadamente para nosotros, España no está entre sus paradas.

Nos quedamos con las ganas de ver en directo a Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle y Eddie Fisher. Al menos, por el momento.