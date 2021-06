Sara Sálamo, otra actriz que ha tenido que denunciar amenazas de muerte como Candela Peña

Hace unos días supimos que Candela Peña había acudido a una comisaría para denunciar a un acosador que amenazaba de muerte a su hijo y que, incluso, había llegado a mandarle fotos suyas con el niño. Algo que no se puede dejar pasar y sobre lo que hay que tomar medidas.

Pero no es la única, el acoso en redes es más habitual de lo que algunos puedan pensar. Sara Sálamo lo conoce de primera mano, es otra de las que ha tenido que sufrir este tipo de amenazas y de las que ha denunciado, aunque cree que ese no es el camino.

“Entiendo que lo que hay que hacer es ir a comisaría y denunciar. Yo lo he hecho en alguna ocasión. Se ha traducido en nada, al menos que yo me haya enterado. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos una vida familiar y laboral, y no podemos estar todo el día en comisaría”, aseguraba en una entrevista en el Huffington Post.

Otro caso de amenazas

Inevitable comparar su caso con el de su compañera actriz. “En el caso de Candela, me parece gravísimo y hay que denunciarlo. Pero hay que denunciarlo todo en la red social para que cierren esas cuentas y no tengan un altavoz”, opinaba.

Ella también ha llegado a sentir inquietud por el acoso de ciertas personas que cruzan los límites. “Amenazas de muerte, incluso con fotografías con armas. Muy locas… Me mandaban selfies con armas y diciendo ‘te vamos a ir a matar’”, explicaba sobre lo que ha tenido que soportar ella.

Es inevitable, cuando uno recibe ese tipo de mensajes, sentir cierto miedo y en su caso, por muy valiente que sea, no iba a ser distinto. “Eso es sobrepasar cualquier línea. Por eso fui a denunciar porque no es un insulto que se queda ahí”, explica tras confesar que sintió miedo.

Ella es una de las pruebas de que ser mujer de un futbolista no es fácil. En su caso, ha tenido que sufrir los insultos por ser la mujer de Isco Alarcón. Se convierte, como otras, en la diana de mucho frustrado. Bien lo sabe también Edurne. “Del mundo del deporte, del fútbol”, confesaba sobre el ámbito del que le han llegado más amenazas. “Como si yo fuera tan importante o poderosa como para cambiar lo que pase allí. Hubo un momento muy grotesco y aún quedan los residuos que son constantes”, admitía.

Ella es de las de no callarse, y aunque reconoce que no podría dedicarse a la política porque le costaría la vida, sí que asume que le gusta implicarse. Y es que no le sobra el tiempo. Además de madre de dos pequeños tiene muchos compromisos profesionales que cumplir. Ahora, presenta El año de la furia, su nueva peli.