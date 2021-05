La actriz Candela Peña acude a la Policía aterrada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo

Candela Peña hizo público hace algunos días el infierno que está viviendo a causa del ciberacoso en redes sociales, a través de las cuales han llegado a amenazarla de muerte tanto a ella como a su hijo, de 9 años de edad. La actriz ha dicho basta ante una situación de convivencia con insultos y todo tipo de descalificativos.

En vista de que los mensajes de odio por parte de haters no cesaban, Candela Peña decidió interponer una denuncia al respecto con la Policía Nacional. Sin embargo, no por haber hecho pública la situación ni tan siquiera por haber puesto al corriente a las fuerzas de seguridad del estado de manera formal las amenazas han parado.

"Hija de la grandísima puta como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma" o “Te juro que lo mato, a mi me es igual” son algunos de los ejemplos que la actriz ha compartido en sus stories los mensajes que está recibiendo a través de cuentas falsas en Instagram, en todos ellos mencionando la cuenta oficial de la policía. Todos ellos sobre fotografías suyas, una de en compañía del menor y que ha llevado a Candela Peña a alertar, totalmente asustada, sobre que se trataba de la primera vez en su vida que se hacía pública una imagen de su hijo: "No sé de dónde sacó esta foto. Estoy aterrada. Socorro".

Candela Peña y su hijo están recibiendo amenazas de muerte por redes sociales. / Instagram / Instagram @candela_penya

Aunque la complicada situación que está atravesando la actriz de momento y por desgracia no ha parado, lo que sí ha provocado el hecho de darlo a conocer ha sido una ola de apoyo masivo hacia Candela Peña por parte de compañeros de profesión, de admiradores y de todo tipo de gente anónima. Todos manifestando que no hay derecho a que haters se refugien en el anonimato de las redes sociales para hacer daño a los demás.

Candela Peña pide que se termine con el anonimato digital

Cada vez son más los rostros conocidos de nuestro país que denuncian públicamente el acoso que viven de forma constante en redes sociales y una gran mayoría, incluida Candela Peña, piensa que la solución para porque los usuarios dejen de sentirse protegidos tras un anonimato digital. De hecho, Sara Sálamo es una de las intérpretes que más ha insistido con este tema y en su última visita a El Hormiguero llegó a proponer que "se debería dar el DNI para poder hacerte una red social". Una propuesta que seguro apoyaría también Edurne, quien esta misma semana sufría los insultos machistas como consecuencia de un partido de fútbol de David De Gea.