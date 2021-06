Tenso enfrentamiento entre Belén Rodríguez y Gloria Camila por Olga Moreno en ‘Supervivientes’

El concurso de Olga Moreno en Supervivientes está claramente marcado por lo que está sucediendo con la docuserie de Rocío Carrasco. Siendo la mujer de Antonio David Flores, ya tiene de partida muchos detractores. Pero, aun así, también tiene otros tantos defensores, uno de ellos, Gloria Camila.

La hija de Ortega Cano ha acudido como colaboradora a Supervivientes: Conexión Honduras y ha visto, con todos, el vídeo en el que la concursante hablaba, una vez más, de su familia.

“El lunes era mi aniversario. 22 años. No me he separado en la vida. Nunca hemos tenido altibajos. A mí su mundo no me gusta, pero aquí estoy en Supervivientes. Yo he hecho una entrevista a los 19 años de estar con él. Por Rocío”, explicaba Olga.

“Yo he tenido una niña porque con las circunstancias…como he tenido que criar entre comillas a los suyos, no he podido tener más. Lo más fuerte fue lo de meterlo en la cárcel, porque yo sé la realidad y la tengo en pruebas”, añadía sobre lo que ha sido su vida mediatizada por las circunstancias de su marido.

Una vez de vuelta a plató la primera en tomar la palabra ha sido Gloria Camila que quería adelantarse a las críticas. “Olga se ha ido con una situación muy difícil fuera. A cada uno le duele lo suyo, y obviamente le duele su marido. Quieras o no, los considera sus niños, aunque sepa quién es su madre. Creo que hay que tener un poco de sensibilidad y entender el lugar de Olga y cómo ha dejado la situación fuera y no poder controlar por lo menos algo” exponía, “lo digo directamente a Belén, que sé que va a hacer alguna crítica”.

“Si te pusieras a lo mejor en el lugar de tu hermana igual alguna gente te entendería”, contestaba la aludida, Belén Rodríguez, férrea defensora de los intereses de Rocío Carrasco.

Aumenta la tensión

“Y si tú no fueras tan come culos…”, respondía Gloria Camila para acabar de desquiciar a Belén Ro que se ha enfadado en serio. “En la vida te he faltado el respeto, no te voy a consentir que me faltas el respeto ni tu ni nadie, a mí no me insultes, si no tienes argumentos, no te dirijas a mí, defiende las cosas con argumentos. Si tiene argumentos para defender a Olga, que lo haga pero que no me ataque a mí”, pedía. “La que lleva dos años atacando a la familia Flores eres tú”, argumentaba su rival.

“Yo hablo de alguien que está dentro, no ataco a ningún colaborador, yo no ataco a ningún contertulio, ni por defender, ni por atacar, y no voy a aguantar que esta señorita me ataque, ni ella ni nadie, porque no lo he aguantado nunca ni yo lo he hecho con nadie nunca”, aseguraba Rodríguez. “Olga basa su concurso en el victimismo y en Rocío Carrasco. Ha hecho muchísimos falsos robados, es mentira lo de que no ha hecho una exclusiva hasta 19 años de estar con Antonio David”, explicaba.

Luego ha recordado que lo único que ha quedado demostrado es que Antonio David ha sido el que ha intentado meter a Rocío Carrasco en la cárcel con un testimonio falso. “En esa situación se han metido ella y su marido a base de mentiras. No me dan ninguna pena”, añadía para rebatir a Gloria Camila que recordaba la situación tan difícil que está viviendo Olga.

“No tienes que meterte en la relación con mi hermana”, le ha reprochado Gloria a Belén. “Tú me has pedido que tenga sensibilidad con Olga y yo te he dicho que tú la tengas con la otra parte que, además, casualmente es tu hermana. Yo tengo sensibilidad con quien la tengo que tener, no con Olga, la tengo con Rocío Carrasco que es la que dice la verdad y la que lo ha pasado mal veinte años”, ha zanjado Rodríguez.

🔥 Tenso enfrentamiento en #ConexiónHonduras8 🔥



Belén Ro: "Si te pusieras en el lugar de tu hermana, a lo mejor la gente te entendería"



Gloria Camila: "Y si tú no fueras tan lameculos..." #Supervivientes1J https://t.co/TgYhR23HAx — Telecinco (@telecincoes) June 1, 2021

Y han entrado en un bucle del que es difícil salir.