El fantástico hilo de La Oreja de Van Gogh con curiosas canciones ‘antisingle’

La Oreja de Van Gogh se reactivó hace unas semanas ofreciendo los primeros conciertos de presentación de su más reciente álbum de estudio: Un susurro en la tormenta. La banda dejó claro en sus primeros shows (y lo sigue haciendo tras cada directo) que salir de gira les ha devuelto la vida y eso también se nota en una de sus últimas publicaciones.

Un delicioso hilo en el que el quinteto donostiarra hace un listado de canciones quizá no muy conocidas para el gran público que no sea fiel seguidor de LOVG pero que para ellos son muy queridas. Huyendo del término 'favoritas', el quinteto habla en sus redes sociales de canciones 'antisingle': "No pretendemos señalar estas canciones como mejores que las demás, es solo que nos apetecía compartir una lista de anti-singles para que los descubran nuestros seguidores más curiosos".

"Vamos a estrenarnos con un hilo. Aquí va un paseo disco a disco de canciones poco conocidas para el público general que creemos que merecen la pena por algún motivo u otro. Empezamos 👇" escribía La Oreja de Van Gogh en su perfil oficial de Twitter.

"En 1997 teníamos unos veinte años y apenas nos atrevíamos a escribir nuestras propias canciones. Esta, inspirada en el atroz secuestro de Ortega Lara, es una eventual carta que él escribe a los suyos" explican sobre La Carta.

"En nuestro tercer disco nos atrevimos con un bonustrack electrónico que produjimos nosotros mismos en un ordenador portátil de la época. AutoTune on!" describían de Bonustrack.

"Cuando nuestro corazón se rompe los días siguen avanzando, pero la vida se para. Cumplir un año menos" señalaba La Oreja de Van Gogh en tercer lugar.

"Escondida en un disco bastante trepidante está Un minuto más, una canción desgarradoramente triste" escribía el quinteto donostiarra incrementando su particular playlist.

"Y no menos dura es Mi pequeño gran valiente. A Leire le costó días grabarla porque se emocionaba y no podía seguir cantando" tuiteó LOVG en uno de los mensajes más conmovedores.

"Por último, en Galerna, grabada en directo, nos ponemos en la piel del hijo o hija que paga el precio de la ira entre sus padres". ¿Conocías todas estas canciones de La Oreja? Ahora que sabes lo que hay detrás de ellas, ¿vas a darles la oportunidad?