Elena Furiase o Marta Hazas comentan el destino de vacaciones de Blanca Suárez que despierta envidias

Una de las muchísimas consecuencias de la pandemia ha sido que ha acabado con el turismo internacional de manera radical. Viajar fuera de España es toda una odisea que nos deja muchas incertidumbres. Hay ganas de volver a retomar esos viajes a lugares lejanos y, poco a poco, algunos lo van consiguiendo.

Una de las que ha cruzado el charco para disfrutar de sus vacaciones ha sido Blanca Suárez. Y no ha dudado en compartir alguna imagen de su destino paradisíaco que ha despertado la envidia de muchos.

“oh hi cancún 🌴 nice to meet u. estos días van a ser especiales… vacaciones tras 1 año de lo más… extraño (no sabía qué adjetivo usar...) Y os comunico que éste lugar va a ser donde voy a pasar mi día. Venga, chao...”, escribía junto a un par de imágenes en la que el protagonismo se lo lleva el paisaje y a ella podemos verla de fondo.

Un lugar paradisíaco

Vegetación exuberante junto a la playa en la que está con su bikini de rayas y sus gafas de sol dispuesta a disfrutar de una jornada que muchos anhelan ya ahora que estamos a las puertas del verano. Sin duda, la costa mexicana siempre es un lugar deseado.

No ha dado más detalles sobre su escapada, ni con quién ha ido, ni cuánto va a durar, ni si estará en el mismo sitio todo el rato. Pero está claro que está feliz.

Son muchos compañeros los que han tenido algún comentario que hacer sobre este alarde de felicidad.

Elena Furiase: Que gusto!!!!!!❤️

Marta Carriedo: Disfruta!🌴

Marta Hazas: Hala suertuda 😍

Miguel Diosdado: Uahhh envidia máxima! Ve a Tulum!!!!

No podemos más que unirnos a tanto mensaje de optimismo y desear que disfrute de sus vacaciones para luego, volver con más fuerzas para seguir dando vida a nuevos personajes.