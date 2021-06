Kate Winslet reivindica la naturaleza de su físico: “Ese no es mi cuerpo”

Hollywood no está acostumbrado a las arrugas ni al paso del tiempo. Tampoco quiere estarlo. Para el star system cinematográfico no existe la edad y, en la mayoría de las veces, esta falsa creencia suele estar aplicada a las mujeres. En este sentido, Kate Winslet ha sido la última en reivindicar la naturaleza de su cuerpo con motivo del estreno de la miniserie Mare Of Easttown en HBO.

La británica, que ha criticado duramente en varias ocasiones la presión a la que son sometidas las protagonistas de la gran pantalla por parte de la industria, ha vuelto a poner en evidencia cuál es su concepto de autoestima oponiéndose totalmente a cualquier retoque digital que transformara su autenticidad en algo insustancial.

Así, en una entrevista recientemente publicada por The New York Times, Winslet ha confesado que para su personaje en la mencionada serie tenía muy claro que quería mostrarse a los espectadores de forma real. Por ese motivo, cuando el realizador Craig Zobel, propuso eliminar parte de su abdomen en una escena de contenido sexual, la también productora ejecutiva de Mare Of Easttown se negó rotundamente.

Además de este encontronazo con el director, Winslet también se mostró muy reticente a la hora de publicar el póster oficial de la miniserie, negándose a darlo a conocer al público hasta en dos ocasiones. "Chicos, sé cuántas patas de gallo tengo en cada ojo, por favor, devolvédmelas", solicitó a sus compañeros según las declaraciones recopiladas en dicha entrevista.

En cualquier caso, ésta no es la primera vez que la actriz se posiciona en contra de la belleza artificial. Conviene mencionar que la protagonista de Titanic fue precursora de una campaña publicitaria de la marca Lancôme hace seis años, en la que se reivindicó la belleza de las imperfecciones físicas producto de la edad. Con el fin de mostrar una imagen natural, Winslet mostró orgullosa su cuerpo sin importarle las arrugas, las líneas de expresión o la celulitis.

Otras artistas que lo han sufrido

Kate Winslet no es la primera (y, lamentablemente no será la última) en pronunciarse en contra de Photoshop. Son muchas famosas las que no han querido dejarse arrastrar por los cánones femeninos que limitan la presencia de otras tipologías corporales diferentes al célebre 90-60-90. Una de las primeras en decir “no” a los retoques digitales (y, en concreto, a los rellenos) fue Keira Knightley.

En el póster promocional de El Rey Arturo (2004), la actriz que interpreta a Elizabeth Swann de Piratas del Caribe aparecía con pecho muy distinto al que realmente lucía fuera de los focos. Para demostrar que estaba en desacuerdo con esta imagen falsa, posó en topless para el fotógrafo Patrick Demarchelier, quien la retrató natural y sin complejos.

Otra de las actrices que se ha negado a ofrecer una versión distinta a la real en los medios es Inma Cuesta, quien apareció muy diferente en la portada de una revista dominical junto al actor Eduardo Noriega. En ella, las curvas de la valenciana desaparecieron, así como parte de sus brazos. “No entiendo la necesidad de retocar mi cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, alisar mi piel y alargar mi cuello hasta convertirme casi en una muñeca sin expresión”, comentó indignada en su perfil oficial de Instagram.

Algo similar le ocurrió a Blanca Suárez, quien fue imagen de la campaña veraniega de Women’ Secret en 2016. Con este programa informático, estilizaron su silueta tanto que la convirtieron en alguien completamente diferente, aunque fue ella misma quien negó que hubiera sido objeto de retoques. ¿Cómo? Publicando una foto en ropa interior con el hashtag #NoSoyHulkPeroMeLoHeCurrao. Fuera cierto o no, la actriz no tenía ninguna necesidad de demostrar un cuerpo irreal.