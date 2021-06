11 obras audiovisuales que son toda una oda a la bici para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta 2021

Cada año el día 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, aunque, el considerado medio de transporte más ecológico disfruta de dos fechas diferentes en las que es homenajeado. La segunda es el 19 de abril, pero lejos de tratarse de la fecha oficial, esta conmemoración se debe a que el 19 de abril de 1943 Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD, tuvo que volver a casa en bici tras haber probado su experimento en su propia piel.

Sea como sea, ¡nos encantan las bicis! Y, aunque han evolucionado mucho, en su forma clásica nos siguen conquistando. Tanto que, incluso Leiva decidió el año pasado pasar parte de la cuarentena sobre las dos ruedas.

Un medio de transporte que, en muchas ocasiones, ha sido protagonista de grandes escenas de películas, series, videoclips e incluso canciones, como la de Shakira y Carlos Vives, que nunca olvidaremos. Estos son algunos de los grandes momentos que siempre recordaremos por sus bicicletas.

1. La bici de E.T.

Steven Spielberg ha formado muchas de las consideradas obras maestras del cine y ésta es una de ellas. E.T., la película sobre el extraterrestre, es un clásico absolutamente atemporal gracias al cual casi todos los niños de los ochenta y noventa habrán soñado alguna vez volar sobre su bicicleta. Una inolvidable escena del cine con la gigantesca luna de fondo.

2. El medio de transporte en Stranger Things

Algo más moderna nos encontramos con Stranger Things, una de las más populares producciones de Netflix. Aquí la bicis también juegan un papel crucial como el medio de transporte protagonista y sus creadores no dudaron en rendir homenaje a la escena de Spielberg que comentábamos anteriormente.

3. Phoebe aprendiendo a montar en bici - Friends

No cabe duda de que Friends es una de las series que más ha marcado la historia de la televisión —y para comprobarlo solo hay que ver la acogida que ha tenido Friends, The Reunion—, y en ella la bici también nos regaló uno de los momentos más memorables de las diez temporadas. ¿Alguien no recuerda cómo Phoebe intentó aprender a montar en bici con la ayuda de Ross?

4. Las bicis fueron protagonistas en Verano Azul

Como bien decía otra película "Las bicis son para el verano" y si hay una ficción de nuestro país que demuestra esto es Verano Azul. Da igual los años que hayan pasado desde su estreno que resulta prácticamente imposible no tararear su sintonía mientras se pasea en bici en verano.

5. Los Bicivoladores

Corría el año 1983 cuando una jovencísima Nicole Kidman protagonizaba esta película con los pedales como protagonistas, en inglés bajo el título BMX Bandits. Aventuras y acrobacias que nunca pasando de moda, todas ellas sobre la bicicleta.

6. Sin Frenos: A Todo Gas versión pedales

Esta película es como A Todo Gas en versión bici. El protagonista es un repartidor que recorre las calles a toda velocidad sobre sus dos ruedas.

7. American Flyers, la carreara de la vida

En esta película los hermanos Sommers se reconcilian mientras corren la que está consierada como la carrera más peligrosa del mundo y les sobrevuela la amenaza de una enfermedad mortal.

8. Side to Side de Ariana Grande ft. Nicki Minaj

Bicicletas sí, aunque en este caso estáticas y dentro de una clase colectiva de un gimnasio donde la monitora es Ariana Grande. Una de las escenas más recordadas de sus videoclips y en la que, por supuesto, no falta el glamour: deporte, sí; tacones, también.

9. Kings and Queens de 30 Seconds to Mars

El videoclip, ganador de un Premio MTV en el año 2010, es uno de los más populares de la banda. En él podemos ver cómo cientos de bicis recorren las calles, convirtiéndose en las protagonistas por completo.

10. I belong to you de Lenny Kravitz

Es una de las canciones más icónicas de Lenny Kravitz y en su videoclip, vemos al cantante recorres las Bahamas sobre su bici. ¡Inolvidable!

11. La bicicleta de Shakira y Carlos Vives

Si ha habido una canción pegadiza en los últimos años esa ha sido La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira, una canción a la que este medio de transporte da nombre y en cuyo videoclip podemos ver a lso artistas montando en bici a la orilla del mar.

Y tú, ¿qué grandes momentos recuerdas de las bicis más famosas de l