Leiva explica la razón por la que monta en bici durante la cuarentena

Leiva es un artista muy reservado con su vida privada. No suele hablar de ella, pero estamos viviendo una época muy rara que nos está trastocando las ideas preconcebidas que tenemos de muchas cosas. Tal vez por eso, con una sola canción y vídeo, ha compartido con el mundo entero muchas cosas de su día a día.

Fue su propio regalo de cumpleaños para él y para todos nosotros. El pasado 30 de abril llegó a la redonda cifra de los 40 y eso merecía algo especial. Habló de esta canción con Jesús Taltavull en LOS40 En Casa y, entre otras cosas, hablaron del origen de La estación eterna, de Michael Robinson al que menciona en un verso, de vinos e, incluso, de montar en bici.

Muchas de las imágenes del video que acompaña a esta canción le muestran recorriendo su barrio de Alameda de Osuna (Madrid) en bicicleta. Cuando hace sol, cuando llueve… parece que tiene mucha afición por el ciclismo.

Pero resulta que lo de la bicicleta no es algo que practicara con asiduidad. Cosas que nos trae la cuarentena, o, en su caso, una lesión porque deportista sí que es, eso no podemos negarlo.

“Me he averiado un hueso de un tobillo, nada muy grave, me he hecho un edema en un hueso y se me llenó de líquido por hacer el mowgli y al no poder salir a correr o hacer deporte, tenía que hacer cosas que no tuvieran de impacto”, le contó a Taltavull.

Le ha quitado hierro a su lesión y no debe ser demasiado importante porque le permite seguir con el tema del ciclismo, que fue la alternativa que encontró. “Cogí una bici de carreras que tenía en el garaje, que hacía muchísimo tiempo que no cogía y cuando abrieron un poco la mano para dejarnos hacer deporte empecé a coger la bici amaneciendo. Me iba por el barrio y ahora estoy con la bici siempre, he cogido el hábito”.

Y por si alguien piensa que se ha vuelto un hombre sano, que no se olvide de que tiene otros hábitos como el de beber vino. Que hay que equilibrar.