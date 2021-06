La reflexión de María Adánez sobre la lactancia materna con la que muchas mujeres se identificarán

María Adánez ha compartido a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales una reflexión sobre la lactancia materna pocos días después de convertirse en madre. La popular actriz de Aquí no hay quien viva o La que se avecina ha dado su punto de vista sobre la lactancia materna y la artificial y seguro que muchas mujeres se sentirán identificadas.

Porque lo idílico de la lactancia materna incluye muchas veces poca información sobre los problemas y el estrés que pueden generar a una madre si el bebé no se engancha bien o no tiene el suficiente alimento. Por ello, la intérprete tiene muy claro los pasos a seguir: "Pide ayuda, asesórate, siéntete libre, no hay leches buenas o malas, la tuya es la mejor".

"La LACTANCIA: tenía claro que quería dar el pecho, más bien intentarlo y ver si se daba bien tal empeño. Sin lugar a a dudas es lo mejor para el bebé y para la madre. Pero amigas y mujeres de mi alrededor habían compartido conmigo sus experiencias y llegué a la conclusión de que o se daba bien y la cosa fluía o se vive con mucho sufrimiento, dolor y frustración por no poder hacerlo. La lactancia no puede doler, importantísimo, y la mujer tiene que hacer en todo momento lo que crea mejor para ella y si la mami está bien, el bebé está bien y TODO está bien" empieza escribiendo María Adánez en su cuenta oficial de Instagram.

Queda clara la importancia para la actriz de tener toda la información para poder decidir sin prejuicios ni miedo sobre lo mejor tanto para la madre como para el bebé: "Pide ayuda, asesórate, siéntete libre, no hay leches buenas o malas, la tuya es la mejor, es durísimo nada más parir, empezar a amamantar a tu cachorro, ¿te lo habían contado? Si decides dar el biberón también es una elección correcta, buenísima. Yo soy hija del 76 y del biberón y la cosa no ha ido !nada mal!😉" concluía la madrileña.

Los mitos, lo perfecto, lo idílico de la maternidad normalmente se da de bruces con la realidad. Por ello María tenía claro que su hijo Claudio suponía toda una aventura y un desafío: "Empieza la verdadera aventura. Lo que te conecta con los instintos, lo primario, con los animales mamíferos que somos. Después del tobogán de dolores y sensaciones del hospital, hormonas que suben y bajan, pinchazo aquí y pinchazo allá, le miras, todo pequeñito, todo bien hecho y en su sitio, respirando, VIVO... Y aparece la conexión y el amor más grande que uno haya podido experimentar".

A juzgar por las fotografías que vamos viendo en sus redes sociales, queda claro que disfrutan de estos momentos de conexión que la lactancia da a todas las madres.