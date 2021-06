Beatriz Montañez desvela si volvería a televisión tras cinco años retirada en la montaña

Beatriz Montañez se había convertido en un rostro popular de la televisión gracias a programas como El Intermedio. Pero un buen día decidió abandonarlo todo y dar un giro de 180º a su vida. Dejó la televisión y se fue a vivir al campo, a una casa de pastores en medio de la montaña. Muy pocos entendieron su decisión, pero eso no le hizo dar su brazo a torcer

Ha salido de su retiro para ponerse una vez más delante de los focos, en esta ocasión, para presentar su libro Niadela, un ensayo, “un diario paralelo” en el que cuenta sus vivencias en esta nueva vida por la que ha apostado. Y lo ha hecho en la Feria del Libro de Valladolid donde ha contado cómo es su vida ahora en una rueda de prensa.

"No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz. Por mucho dinero que ganara en televisión, por mucho futuro que me esperara, prefiero la vida austera que llevo. Cien mil veces lo volvería a hacer antes que la vida que llevaba", aseguraba sin ningún atisbo de duda.

Una vida desconectada

Su vida de ahora no tiene nada que ver con la de antes. Lleva cinco años conectada con la naturaleza y desconectada con el ser humano. Y los lujos de antes no son los de ahora. Reconoce que ha tenido que “pasar de tener mucho dinero a controlar los gastos de manera muy austera y reducida" y ha reconocido que "los pequeños lujos hacen mucho más feliz que todo lo que podía comprar con un dineral antes".

Se considera una adicta del entorno natural y, de momento, no tiene intención de abandonarlo. Ha conectado con la naturaleza donde ha podido dar respuesta a sus preguntas vitales de quién quiere ser y qué quiere conseguir en la vida.

"No veo muy realista volver a lo anterior, de verdad. En televisión pensaba en una vida alternativa y ahora no se me pasa por la cabeza. Estoy satisfecha, disfrutando. La felicidad está sobrevalorada. Se trata de disfrutar lo que estás haciendo", reconocía.

No todo ha sido tan bonito porque durante esos cinco años ha estado sola tras romper una relación larga que no pudo con esta nueva vida. Pero lo ha superado y está feliz donde está.