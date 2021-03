"He estado 27 días sin ducharme": Beatriz Montañez da más detalles sobre su vida sin reloj

Beatriz Montañez está de promoción y eso se nota. La expresentadora de El Intermedio no deja de visitar programas de distintas cadenas para publicitar el lanzamiento de su nuevo libro, Niadela, y de cada entrevista que concede se sucede infinidad de titulares. Montañez ha impactado al público con el relato de su nueva vida y los espectadores están deseosos de saber más.

A los últimos a los que les ha concedido una entrevista ha sido a sus antiguos compañeros de El Intermedio. Thais Villas, con quien compartió varios años de televisión, la recibió anoche en su sección Terracitas, y allí, la expresentadora le contó cómo era su rutina ahora que vive sola en el campo y alejada de la sociedad.

"Mi día es militar. Creo que cuando vives solo tienes que ser muy militar. Si no, puedes caer en la pereza, en la desidia y dejarte tú", arrancó la escritora al tratar de narrar su día a día viviendo en la cabaña, aunque rápidamente reconoció que sí es verdad que ella personalmente, se deja "a veces".

"A veces no me ducho, porque total, no voy a estar con nadie...", continuó Montañez ante la sorpresa de su excompañera y ahora entrevistadora, a quien se le dibujó una sonrisa en la cara al escuchar estas declaraciones. Pero la escritora, no paró ahí. Montañez no deja de dar detalles y le explicó a Thais Villas que incluso había llegado a estar 27 días sin ducharse para después, soltar una carcajada.

"¿27 días sin ducharte?", le preguntó enseguida la colaboradora de El Intermedio, a lo que Montañez respondió alegando que evitar las duchas tan constantes tiene beneficios para la salud. "Es buenísimo para la piel y para el pelo. Te lo digo enserio, no es coña. Porque tanta agua y el detergente acaba por deteriorar las capas grasientas que protegen la piel", explicó.

Una rutina muy marcada, pero sin reloj

Beatriz Montañez le explicó a Thais Villas que generalmente se levanta sobre las 07:30 horas de la mañana, después medita aproximadamente durante una hora y media; a continuación desayuna y lee los periódicos, algo en lo que invierte alrededor de otra hora y media; después limpia su casa, corta leña prepara las chimeneas y las estufas, y ya se pone a preparar la comida. "Me siento a escribir después de comer, que suelen ser las 14:30 horas de la tarde, más o menos, y ya no me levanto hasta las 23:00 horas o las 23:30 horas", añadió Montañez.

Además, la periodista confesó que todo esto lo hacía sin reloj. "En Niadela no hay relojes. El tiempo tiene su propio ritmo y tiene su propia cadencia. No me interesa el tiempo", confesó Montañez.

Los domingos, día de capricho

Pero pese a que suele vivir sin mirar la hora, Montañez siempre sabe en qué día está y tiene alguna que otra rutina marcada para el fin de semana. De hecho, tal y como ella explica, el domingo es su día para el capricho semanal.

"Como tengo una economía muy ajustada para poder alargarlo en el tiempo y poder dedicarme a hacer lo que me gusta... y como a mí me gusta mucho el café, pero me gusta el café caro, para estirarlo en el tiempo tomo un café los domingos y el resto de días tomo tés. Entonces, el único día que destaco de la semana es el domingo porque me tomo mi café con tortitas", reveló la periodista como punto final a sus comentarios sobre las rutinas que implica vivir sola en una cabaña.