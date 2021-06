La DGT aclara las dudas: este es el significado la señal de tráfico de color naranja

Las señales de tráfico forman parte del día a día de todas aquellas personas que conduzcan en su vida y, aunque la inmensa mayoría se deberían conocer a la perfección, puede que haya alguna que se nos escape, bien porque no sea típica de la zona en la que solemos movernos, porque tenemos un poco olvidado el carnet teórico o porque se trate de una señal nueva de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esto último ha sido precisamente lo que ha ocurrido con una misteriosa señal de tráfico de color naranja en la que aparecen las siluetas de un coche, un camión y una moto junto a una numeración correspondiente a una distancia y cuya incógnita residía para muchos, precisamente, en su significado. ¿La razón? Aunque no se trate de una señal totalmente nueva, sí que es cierto que tampoco es de las más habituales en las carreteras principales.

¿Qué significa la señal de tráfico naranja?

Ese ha sido el motivo por el que la DGT ha intentado aclarar todas las dudas, explicando a través de sus redes sociales qué debemos hacer si nos encontramos con la señal naranja cuando vamos conduciendo: "Si ves esta señal en una #carreteraconvencional, te está advirtiendo de que se trata de uno de los tramos más peligrosos y de que está especialmente vigilado el exceso de #velocidad en la longitud del tramo que se indica. Circula a la velocidad adecuada", han explicado en su cuenta de Twitter añadiendo el hashtag #MejorMásDespacio.

La finalidad por lo tanto no es avisar ante la presencia de ningún tipo radar, sino velar por la seguridad de los pasajeros de todos los vehículos en esos tramos, especialmente peligrosos. Por lo que, si te encuentras con esta señal, ya sabes que debes reducir la velocidad, no solo por la multa, ¡sino por tu seguridad! Eso sí, por si esto fuera poco, debes recordar también que hace algunas semanas la DGT cambió los límites de velocidad de una gran parte de las vías de la red de carreteras de nuestro país, con el tan sonado límite a 30 km/ hora, y ahí sí que te puede llegar una multa en el caso de que no lo respetes.

Recuerda, además, que esta no es la única novedad que la Dirección General de Tráfico ha instaurado en este 2021, sino que se suma a otras como la nueva normativa para patinetes eléctricos o la luz de emergencias obligatoria.