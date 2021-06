Isabel Pantoja vuelve a aparecer en ‘Supervivientes’, en esta ocasión, en Playa Destierro

Tenemos a Sylvia Pantoja en Playa Destierro y como todos sabéis ella pertenece a una saga familiar de cantantes reconocidos en España y América. Hay cuatro recompensas y, al lado de cada una, encontrarás, querida Sylvia, un pergamino con un título de una canción y su intérprete. En cada uno de ellos hay una canción que puede ser tuya o de tus primos: Isabel, Agustín o Chiquetete. Te pediré que cantes un poquito de cada una de las canciones y Lola y Palito tendrán una sola oportunidad de adivinar quién grabó esa canción, quién es el intérprete”. Con estas palabras Isabel Pantoja volvía a colarse en Supervivientes.

Recordemos que la tonadillera participó en la edición en la que su amigo, Omar Montes, se proclamaba ganador. Una relación polémica teniendo en cuenta que había sido el novio de su hija Isabel. Hizo un buen concurso y llegó hasta el final, aunque no pudo con el cantante.

Ahora volvía a Honduras a través de la voz de su prima con la que no mantiene buena relación. Por cada acierto, las chicas conseguirían una de las cuatro recompensas que había sobre la mesa.

Empieza la ronda musical

Empezaron con buen pie. Sylvia empezó a cantar el estribillo de Esa cobardía de Chiquetete que Lola reconoció al instante, asegurando que era la única canción que conocía suya. Así se llevaban un kit para poder cocinar tortitas.

Para obtener la segunda recompensa tenían que adivinar el intérprete de Gotas de ternura, que no era otra que la propia Sylvia que no lo puso fácil porque llegó a decir que la melodía se la sabía, pero la letra y no. Y eso hubiera hecho pensar a cualquiera que no era suya, menos a Lola que la señaló a ella como intérprete que reconoció haber tenido dudas por su comentario. Conseguían así dos muslitos de pollo.

Los gritos llegaron cuando destaparon la tercera recompensa y vieron unas quesadillas que les hizo la boca agua. En esta ocasión tenían que volver a adivinar que Cuéntaselo era una canción de Sylvia. Y sí, el hecho de habérsela oído cantar durante el concurso les ayudó a reconocerla.

Y así llegó de nuevo a Honduras

Quedaba una canción y cuando Sylvia empezó a entonar Así fue de Isabel Pantoja, Lola dudó, pero acabó reconociendo que era de la Pantoja, como dijo ella. El que no aparecía por Supervivientes era Agustín.

Así conseguían la cuarta recompensa y Jordi González le decía a Palito que tenía que estar eternamente agradecida a su amiga porque si fuera por sus conocimientos de música de la saga pantojil, no se hubiera llevado nada.

El caso es que el programa ha conseguido lo que parecía imposible y es que Sylvia y su prima Isabel se reencontrasen, aunque haya sido de esta manera. Lo de juntarse físicamente ya está en sus manos.