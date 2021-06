Las redes sentencian a Melyssa por su soberbia en ‘Supervivientes 2021’: “Te has cargado el concurso”

Melyssa Pinto ha ido polarizando a sus seguidores desde que empezó su aventura en Supervivientes 2021. Fue en el Debate de La Isla de las Tentaciones cuando su nombre salió completando el cásting de la actual edición, y las reacciones no cesaron en redes.

Partiendo como la grandísima favorita, su paso por el concurso le ha hecho pasar por varios altibajos. Empezando con un dilema que no le dejaba perder aunque quería irse a casa, la audiencia empezó a notar una falta de interés en su concurso. Después, aunque más motivada, su amistad con Olga Moreno no gustó a mucha gente.

Sin embargo, el hecho de salvarse después de varias nominaciones -que sus compañeros le daban casi por petición suya- parece haber reforzado su actitud. En Conexión Honduras se ha podido ver como ha cambiado radicalmente su discurso:

Sucedía por la noche, cuando Gianmarco se quejaba de su nominación por parte de Omar. El novio de Anabel Pantoja dio su nombre al programa asegurando que no se iría de Honduras porque es "fuerte", lo que provocó que se quejase frente a sus compañeros. Pero lo que más sorprendió era el punto de vista de Melyssa.

"Yo sé que hay gente que no quería que yo volviera porque soy fuerte", empezaba la concursante. Refiriéndose a su baja temporal por gastroenteritis, continuó: "Porque están cagados. Y porque saben que si se enfrentan a mí en una nominación se van a ir a tomar por culo; porque esta es la realidad, ya mal dicha porque ya me toca los cojones".

"Aquí estoy, y voy a dar por culo hasta que me de la gana. Porque si la gente no me saca, no me voy", revelaba finalmente Melyssa. Parece ser que ha cambiado totalmente su actitud con respecto a Honduras, y tanto Gianmarco como Olga Moreno están encantados con esta fortaleza. Las redes, en cambio, no tanto.

El desengaño de las redes

Ante las palabras de la también concursante de MYHYV las redes sociales no se han callado. La actitud soberbia y el la chulería de Melyssa parece haber despertado todo tipo de reacciones, y no precisamente buenas.

El tonito de Melyssa? es que parece otra concursante estas últimas semanas. #ConexionHonduras9 — Ɲυтɗαηα ❦ καιρός (@Nutdana) June 7, 2021

No es que Melyssa ahora esté cambiando, es que siempre ha sido así pero la tenéis idealizada por la isla de las tentaciones.#ConexionHonduras9 — star (@Estrella_Pique) June 7, 2021

Para mí Melyssa era una clara ganadora y no he visto una forma más absurda de cargarse un reality. Desde que se ha pegado a Olga está teniendo una actitud muy negativa. Ha dado un cambio de 180 grados. #ConexiónHonduras9 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 7, 2021

Tan sólo hay una forma de saber si la superviviente está en lo cierto, y es esperando. Aunque poco: en el próximo programa Melyssa se enfrentará a su nominación, y comprobará así si sus apoyos son tan fuertes como ella asegura.