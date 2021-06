Madrid se queda con las ganas de Bad Bunny, Daddy Yankee, Natti Natasha...

A falta de dos semanas para que debiera de tener lugar en La Caja Mágica de Madrid, la organización del Madrid Puro Reggaeton Festival ha decidido volver a retrasar su celebración. Previsto originalmente para el verano de 2020, en junio del pasado año ya tuvo que posponer sus fechas hasta el 25 y el 26 de junio del presente año. Pero tampoco podrá ser.

La capital se sigue quedando con las ganas de disfrutar del espectacular cartel de reggaeton y trap que estaban confirmados: Bad Bunny, Daddy Yankee, Natti Natasha, Juan Magán, Maikel Delacalle y más... La nueva fecha para el evento será el 24 y 25 de junio de 2022.

A través de un comunicado oficial, la organización del Madrid Puro Reggaeton Festival ha informado sobre las opciones que los compradores de entradas tienen ahora ante la nueva fecha: conservar la entrada o un plazo de devolución de 14 días si las nuevas fechas no son óptimas para el comprador.

Comunicado de Madrid Puro Reggaeton Festival

"En primer lugar queremos agradeceros todo el apoyo que hemos recibido por parte de todos vosotros este último año. Nos hemos sentido respaldados desde que esta pandemia apareció, desgraciadamente, en nuestras vidas; y es por ello que queremos insistir en el agradecimiento ya que sabemos que no solamente nuestra industria ha sufrido las consecuencias, sino todo el mundo a nivel personal.

Lamentablemente, aunque empezamos a percibir cierto optimismo de cara a poder decir, por fin, que hemos terminado con la crisis sanitaria, siguen existiendo riesgos. A día de hoy los eventos multitudinarios no están permitidos ya que éstos no podrían cumplir los requisitos sanitarios. No queremos, bajo ningún concepto, poner en riesgo la salud de nadie y por ello nos vemos en la obligación de aplazar el Madrid Puro Reggaeton Festival al viernes 24 y sábado 25 de junio de 2022.

Debemos priorizar la sensatez a las ganas con la ilusión de que Madrid Puro Reggaeton Festival 22 va a regalarnos el mejor festival posible. ¿Qué hago con mi entrada? Os ofrecemos dos alternativas:

1. Conservarla: Si ya dispones de una entrada y decides conservarla, no tienes que realizar ningún trámite porque es perfectamente válida para la edición de 2022

2. Devolución: Si prefieres la devolución de tu entrada, a partir de mañana MARTES 8 de junio 2021, se abrirá el plazo para su solicitud durante 14 días, hasta el próximo 22 de junio incluido. Dicho proceso se realizará en cumplimiento en base a lo establecido con la normativa vigente.

A continuación os facilitamos los diferentes correos electrónicos a dónde deberás dirigirte en función del canal por el que adquiriste tu entrada. Es importante indicar el correo electrónico utilizado a la hora de comprar tu entrada:

Web oficial y Entradas A Tu Alcance: madridpuroreggaeton@ayudaeventosandalucia.zendesk.com

El Corte Inglés: venta_entradas@elcorteingles.es

eventbrite: info@madridpuroreggaetonfestival.com

ticketbell: info@madridpuroreggaetonfestival.com

bclever: mprf@bcleverapp.com

Muchas gracias por la comprensión".